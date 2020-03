Rubiales afirma que no valdría la clasificación de la primera vuelta

Tras acabar la reunión de la UEFA en la que se anunció que la Eurocopa se retrasaba hasta el 2021 compareció Luis Rubiales, el presidente de la Federación Española de Fútbol (FEF). Explicó que el objetivo «es que las competiciones deben finalizar, a ser posible antes del 30 de junio». Pero si no fuera posible, Rubiales quiso ser contundente tras reunirse, también por vía telemática, con los presidentes de las federaciones territoriales, entre ellos el extremeño Pedro Rocha. «El 30 de junio no debe ser un muro infranqueable. No es lo idóneo. Pero así se garantiza que la competición sea limpia justa, con igualdad y homogeneidad».

Descarta Rubiales que se termine la Liga tal y como está ahora. O que se dé validez a la clasificación de la primera vuelta. O que se dé por nula si la evolución de la pandemia no mejora. «Sería una injusticia», o el presidente de la federación española de fútbol, quien cree que «sería una irresponsabilidad tener la Liga el año que viene con 22 equipos».

Y para ello, Rubiales indicó que «nuestra propuesta es alargar el calendario lo que sea hasta acabar las competiciones». Luego, el presidente de la FEF explicó que el fútbol, tanto europeo como español, trabaja bajo tres escenarios: «Primero es la salud; el segundo es la economía y el tercero son las competiciones». En ese sentido, Rubiales dijo que «se van a tomar medidas complementarias en las dos semanas previas a reanudar la competición» sobre el aspecto de la salud.

“Quien necesita un test no es un jugador de fútbol. Y hay alguien que piensa en mandar test a los futbolistas, eso desde el punto de vista nuestro es denunciable. Es una medida antipatriota, desde la federación no estamos de acuerdo», comentó Rubiales en torno al plan de la Liga de Fútbol Profesional de hacer controles a los jugadores profesionales.

En el segundo punto, el económico, el dirigente ha sido clarísimo. «Hasta el último euro que ha prometido esta federación está garantizado», ha dicho Rubiales. «Vamos a pagar hasta el último euro de todo aquello que nos hayamos comprometido», añadió antes de indicar que «no descarto nada» en torno a la fecha de la final de la Copa del Rey entre el Athletic y la Real Sociedad.

PÉRDIDAS / Mientras la (LFP) alerta de pérdidas millonarias por la crisis del coronavirus, la federación recuerda que «trabaja con una economía muy férrea por lo que podemos dar mucho más dinero a los clubs más modestos». En ese sentido, Rubiales explicó: «El problema de la Liga es que no ha asegurado una cantidad de cientos de millones de euros por la venta de los derechos televisivos. Usted, teniendo todos los huevos en la misma cesta, no lo ha hecho. Y nos crea un problema a todos porque nosotros sí hemos tenido esa previsión».

Rubiales indicó que «el nuevo formato de la Supercopa» ha salvado al fútbol modesto debido a los ingresos que recaudó la federación española de fútbol por disputar ese torneo en Arabia Saudí. «Queremos que termine la competición. Actuamos en defensa del rigor deportivo y garantizar la limpieza de las competiciones. Todos buscamos lo mismo, que un partido histórico como este tenga la belleza que se merece», indicó el presidente de la federación advirtiendo después que «la Liga 19-20 tiene que terminar con las mismas reglas».