Rüdiger, del Chelsea, nueva víctima de insultos racistas

Los episodios racistas se repiten cada fin de semana. Hace unos días fue en la liga italiana, y esta vez ha sido en la Premier League, la que se autodenomina la mejor liga del mundo por organización y presupuesto. Sin embargo, no ha podido evitar que un jugador de su liga sea insultado por su color de piel.

Antonio Rüdiger, jugador del Chelsea, fue insultado por multitud de aficionados del Tottenham Hotspur durante el partido del domingo, donde los 'blues' vencieron por 0-2. Curiosamente, todo se inició cuando el surcoreano Son, delantero de los Spurs, fue expulsado por dar una patada a Rüdiger desde el suelo y acto siguiente, los hinchas locales la tomaron con el central alemán. A partir de ese momento, cada vez que el futbolista del Chelsea tocaba el balón, en el estadio del Tottenham se escuchaban insultos racistas hacia él.

Incluso se avisó desde megafonía que cesaran los cánticos pero la afición no hizo caso. El reglamento FIFA relacionado con el racismo en los terrenos de juego dictamina que si se avisa tres veces de cánticos racistas el partido debe suspenderse, pero esto no ocurrió.

El Tottenham abrirá una investigación

Desde el club que entrena Mourinho se ha publicado un comunicado en que se expresa que se abrirá una investigación para esclarecer los episodios racistas de la hinchada 'spur'. También, expresan que cualquier aficionado que tenga comportamientos racistas no podrá acceder al estadio.

Following an alleged incident of racism at today's fixture against Chelsea, the Club has issued the following statement. — Tottenham Hotspur (@SpursOfficial) December 22, 2019

Mourinho quiso comentar lo que acaeció durante el partido y explicó que este tipo de actitudes le ponen triste. "Odio el racismo en la sociedad y en el fútbol. Estoy decepcionado que esto siga pasando", dijo el portugués en rueda de prensa.

Mourinho sobre los cánticos racistas contra Rudiger pic.twitter.com/izd56BrJUX — Samuel Gutierrez (@Samurvcf2) December 23, 2019

Reacciones al suceso racista

El propio futbolista escribió una publicación en sus redes sociales expresando que se debe visibilizar el racismo para que no caiga en el olvido.

"We have to be strong...football cannot allow racism"



Having seen his own players suffer abuse, Carlo Ancelotti says governing bodies must not allow racism to happen in football pic.twitter.com/tZQYS2GRQi — The Sun Football ⚽ (@TheSunFootball) December 23, 2019

Incluso Ancelotti ha querido sumarse a la lucha contra el racismo en su presentación como entrenador del Everton. El italiano ha expresado que el fútbol no debe permitir el racismo.