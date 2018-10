Sabas: «Si empezamos a llorar por todo, no vamos a evolucionar»

El Extremadura se coló en puestos de descenso en la jornada 3 de competición en Segunda y tiene la sensación que, desde entonces, que todo le sale torcido para hallar la regularidad que demanda esta categoría. Los resultados, la falta de acierto, los errores en defensa, los árbitros, las expulsiones, las lesiones… Todo parece un despropósito dentro de una realidad que también exporta algunos datos positivos como dos encuentros consecutivos sumando y el hecho de estar a un punto de puestos de permanencia. Ante toda esta vorágine casi transformada en maleficio ha retumbado para poner orden la voz del entrenador: Juan Sabas.

«Si nos ponemos a llorar por todo, no vamos a evolucionar. Tenemos que seguir adelante. Si un chico que es futbolista y que tiene una vida soñada y maravillosa moralmente se viene abajo, que se dedique a otra cosa. Esto es fácil: te caes, te levantas, te caes, te levantas», reflexionaba ayer el madrileño en sala de prensa.

Sabas fue ayer directo y conciso. «A veces, parecemos lloronas quejándonos de todo. No focalicemos los errores individuales. Todos tenemos culpa y lo sabemos. Marcelo Djalo, que ha sido el más criticado, hizo 80 minutos perfectos y tomó dos decisiones que supusieron el empate. Pues a aprender». También incidió en otro aspecto: «tenemos que vivir los partidos con mucha intensidad. El Extremadura no puede permitirse el lujo de bajar la guardia».

CON BAJAS / La expedición del Extremadura entrena hoy en Soria después de partir tras el entrenamiento de ayer en la ciudad deportiva. Sabas se ha llevado a todos los disponibles, incluido el jugador del filial, Álvaro Romero. Ante tantas bajas, no ha tenido ni que hacer convocatoria. Finalmente, ni Íñigo López ni Alex Barrera han llegado a tiempo para recuperarse. El primero sufre una elongación muscular y los médicos del club prefieren no arriesgar con él. El segundo, Barrera, un esguince de rodilla del que no termina de salir. Se unen a las bajas de Capel, Borja García, Granero y Fausto Tienza.

Juan Sabas no quiso hablar en exceso del dibujo que utilizará en Soria. Hace una semana, ante el Elche, volvió al 4-2-3-1 y el equipo no se sintió tan cómodo como con el trivote que usó en el Wanda Metropolitano. Para volver con este esquema tendría que jugar Pardo en el pivote defensivo, acompañando a Zarfino y Olabe. Ayer, el ex de Atlético, tampoco se mojó sobre con cuál esquema se siente más cómodo.

No obstante, todo depende también de lo que Juan Sabas haga con su defensa, el foco más problemático. Las dudas residen en Marcelo Djalo, tras su errático encuentro del domingo. Sabas no tiene muchas más alternativas que ponerle a él o jugar con Pardo y Aitor, quienes ya se conocen bien y han jugado juntos esta temporada.

NUMANCIA / El Numancia también prepara el encuentro con las dudas de Guillermo, Oyarzun y Diamanka. Sólo ha ganado un partido este año en los Pajaritos y, en el último, cayó 0-2 ante el Almería. Eso sí, los sorianos estrenarán en el palco nuevos propietarios, un acicate más de motivación.

No habrá desplazamiento en autobús de la afición de Almendralejo debido a la lejanía con Soria. Sí habrá vehículos particulares y otros muchos seguidores que viajarán desde Madrid y Zaragoza. Calculan que puede haber más de medio centenar de aficionados azulgranas mañana en los Pajaritos.