Sabores amargos y dulces

Pañolada y peluchada. Todo en una misma coctelera llamada Francisco de la Hera. En plena Navidad y mirando de reojo a los Reyes Magos, que claman fichajes y, sobre todo, clemencia con el tema arbitral. «Voy a intentar hablar con naturalidad de esto», dijo Manuel antes de lanzar la enésima diana contra el VAR y las decisiones arbitrales. «Fran Cruz no ha marcado gol porque le han agarrado. Se ve en una foto que hemos visto todos. Yo entiendo que los jugadores y los porteros fallan. Y entiendo que también lo hacen los árbitros y el VAR. Es todo natural. Pero no entiendo por qué vemos todos esa foto después del partido y no la pueden revistar durante el encuentro. Creo que somos un equipo que trata bien a los árbitros y, de hecho, hoy ha sido la primera vez que nos han expulado a un jugador. Tratamos de afrontar todo esto con templanza y serenidad», decía Manuel Mosquera, técnico del Extremadura, pero lo cierto es que al club le cuesta mantenerla ante tantos episodios repetidos.

De hecho, el Twitter oficial del Extremadura publicó la imagen que ven arriba a la derecha sobre el agarrón sufrido por Fran Cruz. Una imagen que destapa un error de biblioteca del que vuelve a quejarse amargamente el Extremadura. Y ya son varios. ¿Habrá una queja formal el club? ¿Habrá un intento desesperado de frenar esta situación? Lo veremos en los próximos días.

Lejos del VAR y los árbitros, Manuel también lamentó que no se hubieran concretado ocasiones y, especialmente, la escasa precisión de los suyos en la primera parte. «Nos ha faltado golpear mejor y llevar de mejor manera el balón al área». Pese a que el punto vuelve a parecer escaso, Manuel lo valoró de manera positiva: «es un punto bueno. Seguimos con portería a cero durante tres partidos. Ya sabéis que somos el mar Extremadura. Y que vamos a seguir golpeando».

Peluchada

La dulzura de la tarde, a falta de goles, la pusieron los miles de aficionados del Extremadura que acudieron ayer al Francisco de la Hera con juguetes y peluches que lanzaron en el intermedio del partido. Fue una de las estampas de la temporada, ver a miles de aficionados lanzando peluches al césped. Es el Extremadura el primer equipo de Segunda División en llevar a cabo una iniciativa así. Y el segundo de Laliga por detrás del Real Betis.

También ligeramente dulce saben algunos detalles del partido como los buenos minutos de Cristian, el encuentro de Lomotey, la seriedad en defensa y la respuesta de la grada ante las adversidad.

Fue un unicio de año sin goles, cierto es, pero no faltaron las emociones. Las amargas y las dulces. Puro fútbol.