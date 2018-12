Un sabroso punto en Sanlúcar

Meritorio punto de un Villanovense que tuvo que igualar la ventaja del Atlético Sanluqueño hasta en dos ocasiones. El equipo extremeño sufrió la calidad técnica de un Dani Güiza muy inspirado que anotó un doblete magistral. Los visitantes tuvieron sus opciones para lograr los tres puntos pero se toparon con un gran partido del arquero local Dani Barbero.

El conjunto de Julio Cobos jugó un partido muy inteligente, con una primera mitad muy física e intensa, y un segundo acto con las líneas defensivas muy adelantadas en búsqueda de una victoria a domicilio que hubiera sido vital. El punto permite al cuadro de Villanueva de la Serena acabar la temporada fuera de los puestos de descenso.

Desde la llegada de Cobos al banquillo, el equipo ha demostrado un gran nivel de competitividad dando mucha batalla en todos los partidos. No obstante, los extremeños no pueden bajar su nivel en lo que resta de temporada si no quieren sufrir más de la cuenta en la permanencia en la categoría.

Partido entre dos rivales directos por la lucha por mantener la categoría, por lo que el nivel de intensidad se antojaba muy alto en la previa del partido, y así fue. El encuentro comenzó con dos equipos agresivos y atrevidos, conscientes de la importancia de anotar un gol tempranero que aportara tranquilidad.

El primer aviso lo dieron los andaluces en el minuto 4. Dani del Moral disparó con efecto mandando el balón por encima de la portería de Ismael Gil.

Los extremeños demostraban mucha intensidad defensiva, sin dejar jugar a un conjunto local que buscaba constantemente a Edu Oriol y Dani Güiza.

Cuando corría el minuto 15 llegó el primer gol en una jugada espectacular. Un centro desde el costado derecho del lateral Sergio Ceballos terminó con un remate magistral de tacón de Dani Güiza que batió al guardameta del Villanovense.

Los jugadores de Villanueva apretaron tras el gol mediante balones directos y saques de esquina. Buena reacción del equipo de Julio Cobos que supo encajar el gol de manera positiva.

Cuando corría la media hora, Poley con un disparo envenenado provocó que Ismael Gil se empleara a fondo para salvar a su equipo. Minutos más tarde, Espín de cabeza volvía a avisar con un remate que se marchó por encima del travesaño. Buenos minutos para el conjunto visitante que merecías la tablas.

La primera mitad acabó con un punterazo de Dani Del Moral que hizo que el arquero visitante Ismael se empleara a fondo para evitar el segundo tanto local.

SEGUNDA PARTE / El Villanovense salió muy bien al terreno de juego tras el paso por los vestuarios. El gol del empate llegó muy pronto en la reanudación tras un desbarajuste defensivo local que llevó el balón a Carrasco, quien se revolvió muy bien y batió a Barbero con un buen remate.

El Sanluqueño estaba muy impreciso ante un rival que había adelantado sus líneas y que mostraba una clara superioridad ante su rival. Pero justamente cuando peor lo pasaban los andaluces llegó el 2-1 en favor del equipo de Rafael Carrillo. De nuevo Dani Güiza marcaría, en esta ocasión mediante un tanto de falta directa raso que sorprendió a los jugadores extremeños

De nuevo, los de Cobos reaccionarían bien al tanto encajado. El 2-2 llegó en el 70. Poley sacó una falta desde 40 metros de distancia, el balón impactó en un compañero y el esférico acabó en el fondo de la red marcando así el resultado de las tablas.

Los locales se volcaron en el último cuarto de hora en búsqueda de los tres puntos. En el treinta y uno de la segunda mitad Edu Oriol se la puso a Juanfran quien con un remate ajustado buscó la escuadra sin encontrar fortuna.

Un minuto después, Edu Oriol se quedó solo ante Ismael Gil, pero el arquero visitante acertó la dirección del remate.

A falta de diez minutos para el final la tuvo de nuevo Juanfran, pero su remate de cabeza se encontró de nuevo con la parada del portero.

Los extremeños tuvieron también sus opciones mediante un disparo de Raíllo que paró Barbero muy hábilmente. Los locales acabaron con uno menos por lesión de Alberto García.

Finalmente, punto meritorio de un Villanovense que rindió a un muy buen nivel y que sigue una línea positiva.

SANLUQUEÑO 2

VILLANOVENSE 2

3Goles: 1-0, Güiza (min.15). 1-1, Carrasco (min. 48). 2-1, Güiza (min. 57). 2-2, Poley (min. 71).

3Árbitro: Escudero Marín (castellano-manchego). Amonestó a Álex Cruz, Del Moral; Javi Sánchez y Poley.

3Estadio: El Palmar.

3Espectadores: 1.000.

3Sanluqueño: Dani Barbero; Ceballos, Álex Cruz (Javi Gallardo, min. 46), Jose, Reina, Alberto García; Dani Del Moral, Abel Gómez; Dani Muñoz (Nando Quesada, min. 61), Güiza (Juanfran, min. 76) y Edu Oriol.

3Villanovense: Isma Gil; Sergio Domínguez, Álex Romero, Javi Sánchez, Espín; Pajuelo (Raíllo, min. 64), Leandro, Selfa; Carrasco, Poley (Esteban Muñoz, min. 87) y Pedro Montero (Xavi Puerto, min. 76).