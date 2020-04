Sainz se baja el sueldo antes que Hamilton y Vettel

Mercedes ya a ha comenzado a regular empleo entre sus más de 100.000 trabajadores repartidos por todo el mundo. La fabrica de F-1, en Brakley, con 900 personas, y la de motores en Brixworth, con 200, están próximos a una regulación, como el millar de trabajadores de F-1 de Ferrari Maranello. Lewis Hamilton y Sebastian Vettel, los mejores pagados del Gran Circo, ya han dado un paso adelante para rebajarse el sueldo, aunque los primeros en hacerlo han sido Carlos Sainz y Lando Norris, la cabeza de la regularización en McLaren.

La fábrica de Woking informó a última hora del martes de una regularización de empleo y salarios de tres meses. Estas medidas se centran en proteger los empleos a corto plazo para asegurar que nuestros empleados vuelvan a trabajar a tiempo completo a medida que la economía se recupere", expresó la compañía en una nota. McLaren cuenta con 3.700 empleados, de los cuales 850 forman parte del equipo de F-1, que por ahora no tiene actividad ante el aplazamiento del inicio de la temporada 2020 al que no se ve posibilidades de inicio has el mes de julio y con no más de 13 o 15 carreras.

MODO 'VACACIONES DE VERANO'

No obstante, un centenar de empleados que está trabajando en el proyecto VentilatorChallengeUK, para fabricar respiradores junto a otros seis equipos de F-1, no están incluidos en la medida. Todos los equipos de F-1 se encuentran actualmente en modo vacaciones de verano desde el 18 de marzo que concluye el 20 de abril. A partir de ahí, serán muchos los equipos que soliciten un proceso de regulación de empleo temporal, que en Inglaterra supone que cada trabajador cobrará el 80 Por ciento de su salario a través de gobierno, alrededor de 2.800 euros para los salarios más bajos de la F-1.

Más de la mitad de los ingresos de los equipos corresponde al reparto de ingresos de la FOM los duelos de los derechos de la F-1, que reparte entre las escuderías en función de resultados de la última temporada y trayectoria histórica el 50% de los ingresos procedentes de los derechos de televisión, el canon que pagan los promotores de las carreras, publicidad, entradas del paddock club, etc.. Y con el actual proyecto de calendario, los equipos ya saben que deben calcular una rebaja de ingresos de FOM de entre el 35 y el 50%.