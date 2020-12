La salida del grupo Oliver del Extremadura, más cerca que nunca

La salida del grupo Oliver del accionariado del Extremadura UD se encuentra más cerca que nunca. Según ha podido saber este periódico, las próximas horas pueden ser clave para que se termine cerrando la compra del 50% de las acciones de Oliver por parte del grupo de Manuel Franganillo, actual presidente de la entidad y que se quedaría con el 100% del paquete accionarial de la sociedad anónima deportiva. Las intenciones serían después negociar la llegada de un nuevo grupo inversor que revitalice económicamente a la entidad y le otorgue un nuevo impulso deportivo y de imagen para que el Extremadura pueda respirar de su crisis institucional.

No han trascendido aún las cantidades que el grupo de Manuel Franganillo abonaría a la parte del grupo Oliver, pero sí es sabida las intenciones de los Oliver de salir de Almendralejo desde hace meses. Consideran que su trabajo ahí ha finalizado, máxime después de que Franganillo quitara del cargo a Luis Oliver hijo y dejara a los Oliver sin capacidad de maniobra en el club, tan solo algunas directrices en la parcela deportiva por medio del actual director deportivo, Daniel López Ramos.

Una vez que el grupo de Franganillo se haga con el 100% de las acciones tendría la opción de negociar la llegada del nuevo grupo inversor interesado y donde solo han trascendido las figuras del afamado representante de fútbol, Zoran Vekic, y del que fuera consejero delegado del Espanyol, Ramón Robert, quienes han estado en Almendralejo presenciando algunos partidos y conociendo con detalle el estado de cuentas del club.

El estado de convulsión social en el que está sumergido la entidad, con una masa social desencantada y un equipo que, a nivel deportivo, no está cumpliendo los objetivos, hace pensar que sea casi obligado un cambio radical en la imagen institucional del Extremadura y ahí, los nuevos inversores, podrían darle un vuelco a la situación.

Banquillo

En lo deportivo, el Extremadura se ha marchado de vacaciones y no volverá a los entrenamientos hasta el sábado 26. Queda por saber si continuará José Antonio Ruiz en el banquillo o habrá nuevo entrenador. En los últimos días, el Extremadura ha tanteado varias opciones, entre ellas Luis Carrión y Alberto Monteagudo, dos técnicos de contrastada experiencia en la categoría. No obstante, todavía no está clara la decisión. Antes, el club debería arreglar flecos económicos para poder inscribir un posible nuevo entrenador. También debería arreglarlos para tratar de inscribir a jugadores como Dani Sánchez o Dani Vega de cara a la segunda vuelta, futbolistas que se quedaron sin ficha tras el cierre del mercado veraniego.