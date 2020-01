Sam Bennett gana la primera etapa del Tour Down Under

El ciclista irlandés Sam Bennett (Deceuninck-QuickStep) es el primer líder del Tour Down Under, después de adjudicarse al esprint la primera etapa con salida y llegada en Tanunda. La prueba australiana ha abierto este martes el calendario UCI Worlt Tour 2020, donde figuran las principales carreras del calendario mundial, entre ellas, por orden de celebración, el Giro, el Tour y la Vuelta.

