Samba y gol en Don Benito

Ha sido una de las buenas noticias del verano en Don Benito, el rendimiento de un jugador diferente, que ha conectado con la afición a base de goles y buen juego. Después de experiencias en varios países parece que Hendrio Araujo ha encontrado su sitio en el club rojiblanco. Ahora queda lo más difícil, mantener el nivel en Segunda B, una competición donde los goleadores son escasos y cada tanto se cotiza muy en alza.

De goles es de lo que adoleció su equipo en la primera parte de la temporada el año pasado. La llegada de Sillero y el buen rendimiento de David Agudo y Abraham Pozo fueron claves en la segunda mitad de campaña. Lo bueno para los rojiblancos es que todos continúan y además suman al jugador brasileño y a Dani López.

Hendrio Araujo (Brasil, 16-5-1994) llega al Don Benito en un buen momento de su carrera. Precisamente en su último encuentro se quedó sin mojar, pero el delantero brasileño le resta importancia y se queda con el trabajo en conjunto de todo el equipo contra un buen rival. ««Tuvimos buen resultado, buenas sensaciones y eso es lo importante. Ahora empieza lo bueno, lo de verdad y estamos muy ilusionados»».

Aunque su inicio fue como un jugador a prueba, como otros que no han podido seguir, sí pudo convencer a Juan García y al resto del club con goles, ocho en esta pretemporada. «Mi intención es siempre aportar algo positivo al equipo, trabajo, y si puede ser con goles pues mejor. Empieza la liga y espero hacer muchos goles».

Adaptado a España

El futbolista llegó a Don Benito después de jugar en Portugal, antes estuvo también en Georgia, aunque sus primeras experiencias lejos de Brasil fueron en las categorías inferiores de Barcelona, Betis y Recreativo de Huelva. Revela que estar en España es para él como estar en casa, por lo que está encantado con la ciudad y con los aficionados. «Para mí es como una readaptación, como una vuelta a casa porque muy pequeño me vine a España. Aunque es una ciudad pequeña me ha sorprendido positivamente. No conocía Extremadura y me estoy adaptando muy bien. Además estoy cerca de mi familia, que está en Huelva».

Además, afirma que después de varias semanas de trabajo se encuentra totalmente adaptado con el equipo y los compañeros, de los que destaca el nivel futbolístico que tienen. «Me ha sorprendido el equipo. Era un proyecto ilusionante y aunque sabía a donde venía me ha sorprendido para bien, tanto el grupo, como los aficionados, todo está muy bien».

De su entrenador, Juan García, le gusta que estás sacando el máximo partido a la plantilla y confía en que todos lleguen con buen nivel para el derbi del domingo ante el Mérida. «Es un entrenador al que le gusta el trabajo. Exige mucho pero es bueno porque saca lo mejor de cada jugador. Yo intentaré aprovechar al máximo las oportunidades y estar al máximo siempre que me necesite».

A pesar ser un hombre de ataque, que en parte vive del gol, Hendrio Araujo no quiere ponerse retos individuales, cree que la salvación del equipo es el mejor objetivo que se puede plantear. «Lo primero es el objetivo grupal, espero que consigamos la permanencia lo antes posible para estar tranquilo. Luego lo individual viene siempre del trabajo del grupo».

Su primera oportunidad para intentar triunfar en España será este domingo a las 20.00 horas en Mérida, en el primer derbi de la temporada.