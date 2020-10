El Santa Teresa, a por un buen regreso a la élite

A las doce de la mañana de este domingo en el estadio El Vivero comenzará una nueva temporada del Civitas Santa Teresa Badajoz en la máxima categoría femenina de fútbol. Dos temporadas después, vuelve a la elite el equipo de Juan Carlos Antúnez para medirse al Sevilla. El rival de las pacenses finalizó la pasada temporada en la úndecima posición con 22 puntos y un balance de seis victorias, cuatro empates y once derrotas.

La capitana Estefanía Lima, que cumple su décima temporada en el equipo, ha mostrado sus ganas por empezar, «ya que han sido meses muy duros. La pretemporada ha sido muy larga y estamos deseando que se pite el inicio del partido».

En cuanto a la asistencia de público en el encuentro, la capitana ha indicado que «volvemos a Primera, a nuestro campo y, a pesar de las circunstancias, con nuestra gente. Nos toca disfrutar».

Por su parte, el técnico del Civitas Santa Teresa, Juan Carlos Antúnez, argumenta que «las primeras dos o tres jornadas serán incógnitas. Nos encontraremos a un Sevilla que es muy intenso como todos los equipos de Cristian Toro. Van mucho al balón dividido, intentan jugar con transiciones y nos encontraremos a dos equipos similares en cuanto a la idea de juego y forma de jugar. Como es normal, en los primeros partidos de competición los pequeños detalles marcarán la diferencia».

Añade que «queremos dar normalidad, que sea una semana competitiva, olvidarnos de la pretemporada y de tantos meses sin poder competir. En lo técnico y lo psicológico mentalizar a las jugadoras de que empieza la competición y hay que estar más concentradas, tiene que haber más intensidad y atención»

Para Antúnez, el largo parón por el Covid no ha mermado a su equipo, «pero sí agota no sólo al equipo sino a todo el club. Los clubes pequeños los notamos más porque trabajamos mucho en numerosos aspectos y no veíamos nunca el momento de jugar. Las jugadoras tienen ganas, los entrenadores también. Ha sido una batalla de desgaste a nivel mental para todo el club. Adaptarse será fundamental para poder convivir no sólo en el deporte sino en la sociedad en general. No ha habido partidos amistosos, se ha tenido que parar durante un tiempo y el camino es aclimatarse y seguir».

Protocolo de seguridad

El Civitas Santa Teresa buscará comenzar la competición con buen pie, contando finalmente con afición en las gradas de las IDM El Vivero de Badajoz. El club llevará a cabo un protocolo para el encuentro con acceso exclusivo para abonados, en el que se tomará la temperatura a los asistentes y se señalarán los asientos que puedan ser utilizados. Finalmente, la puerta de entrada será la trasera de las instalaciones y se ha establecido un circuito único de dirección.