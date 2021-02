El Santa Teresa lamenta el arbitraje ante el Sporting de Huelva

El Cívitas Santa Teresa Badajoz lamenta el mal arbitraje ante el Sporting de Huelva (0-1 el pasado domingo en El Vivero) con dos goles anulados y dos penaltis no señalados que podían haber cambiado el resultado de un equipo que vuelve a meterse en puestos de descenso en la máxima categoría del fútbol femenino español.

La jugadora María Neira explica que «el arbitraje ha sido parcial, ha habido dos penaltis, los fuera de juego estaban muy dudosos y los dos goles anulados creo que han sido legales. Simplemente ellas han tirado una vez a puerta y han marcado cuando nosotras hemos tenido siete u ocho ocasiones claras y las hemos fallado. Las propias jugadoras nos responsabilizamos de eso y miramos al siguiente partido».

Neira añade que en la segunda parte, cuando se les puso el partido «del revés, intentamos sacar lo positivo e ir a por el empate. Ahí yo creo que el tema del arbitraje nos ha afectado bastante desde dentro porque era todo faltas para allá, faltas para allá, fueras de juego, todo el rato parando el partido y eso en la cabeza pesa. Intentamos seguir hacia adelante los minutos restantes, no nos han dejado y cabeza arriba y a seguir».

La jugadora del Santa añadió que «yo no soy árbitro pero eso te lo enseñan en primero… Dar cinco minutos, que se jueguen dos y que encima diga que se han jugado siete… deberían mirárselo en su casa y estos son los partidos que tienen que televisar para que todo el mundo lo vea y que vea que los equipos de abajo por qué sufren y cómo les hacen sufrir».

Valoración de Antúnez

Juan Carlos Antúnez, entrenador del Santa Teresa, felicitó a las jugadoras «porque no hubo tele pero al menos espectadores. Es dificilísimo explicar las cosas, 16 remates, dos goles, dos penaltis no pitados y un tiro a puerta te hace perder el partido». De los tantos anulados, dice que habrá que verlos «pero para mí el segundo es legal seguro y el del fuera de juego de Neira que la pone a Belén puedo tener dudas y entiendo el error pero el segundo no hay error y no voy a decir lo que pienso porque me van a sancionar 16 partidos. El primer penalti es penalti y expulsión y en la siguiente jugada nos marcan el gol. 19 partidos sin un penalti a favor, de los únicos que no nos han pitado un penalti a favor».