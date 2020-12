El Santa Teresa, a olvidar la goleada frente al Barcelona

Llega el líder a Badajoz, la Unión Deportiva Granadilla Tenerife, que ha comenzado de forma magnífica el campeonato. El Civitas Santa Teresa recibirá al equipo canario este domingo a las 12.00 horas en las instalaciones de El Vivero, en partido abierto exclusivo para abonados, que volverá a seguir el protocolo establecido para disfrutar de un gran partido de fútbol. Será retransmitido en directo por Teledeporte.

Las pacenses tratarán de olvidar la goleada por 9-0 en casa del Fútbol Club Barcelona para recuperar sensaciones en un partido en el que seguro que el rival no lo pondrá nada fácil. El equipo es decimotercero con 10 puntos y afronta un tramo final del 2020 en el que tras el partido ante el Tenerife viajará a Eibar y recibirá al Rayo Vallecano el 22 de diciembre. Por su parte, el conjunto tinerfeño se encuentra en un gran estado de forma liderando la tabla con 23 puntos en 10 partidos y siete victorias en el casillero, dos empates y una sola derrota.

Juan Carlos Antúnez, entrenador del Santa Teresa, explica que «hemos intentado recuperar jugadoras con las que no pudimos contar en el último partido en un tramo complicado de la competición» y dice de la goleada por 9-0 en casa del Barcelona que «a nivel psicológico, los primeros dos o tres goles nos molestaron por alguna actitud personal y de alguna jugadora en concreto, pero más allá de eso, el equipo no está para nada afectado porque haya recibido nueve, o seis o siete, que era lo normal como estáis viendo en la competición. Todos los equipos tienen bastante asumido que no pueden competir con este rival», en referencia al Barcelona.

En cuanto al rival, Antúnez expone que el Tenerife «es un equipo muy fuerte que va líder con todo merecimiento. Tiene un bloque de cuatro o cinco años con el mismo plantel, ha metido toques de calidad, es muy potente a nivel físico y entraña una dificultad muy grande enfrentarse al líder. Ha llegado a fases altas en copa, quedó cuarto en liga… y es un equipo de mitad de tabla alta como mínimo».

Destaca a jugadoras como Martín Prieto, María José y Coco «que están haciendo muchos goles. Además todas las jugadoras aportan mucho también a balón parado. Tiene mucha homogeneidad, no dependen de una o dos futbolistas a nivel ofensivo y a nivel defensivo van muy bien».