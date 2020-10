El Santa Teresa planta cara al Atlético

Civitas Santa Teresa: Yoli, Lordemann, Marta Parralejo, Van Slambrouck (Minuto 66, Tammik), Rovirola, Mascaró, Estefa (Minuto 83, Mariana), Belén (Minuto 83, Mireya), Neira, Blanca (Minuto 72, Alba Zafra) y Visco.

Atlético de Madrid: Peyraud-Magnin, Laia, Van Dongen, Castellanos (Minuto 88, Elena), Ludmila (Minuto 84, Laurent), Sampedro (Minuto 74, Santos), Strom, Meseguer (Minuto 88, Bernabé), Moore, Duggan y Tounkara.

Goles: 0-1. Minuto 19. Ludmila. 0-2. Minuto 76. Castellanos.

Árbitra: Xiomara Díaz (Comité Canario). Amonestó con la tarjeta amarilla a la visitante Meseguer. Por las locales no amonestó a ninguna jugadora en un encuentro muy deportivo siempre.

Incidencias: Encuentro disputado en el estadio Vivero con público en las gradas del recinto pacense, con un buen comportamiento de todos ellos a lo largo de toda la mañana. Tercera jornada de la Liga Iberdrola.

El Civitas Santa Teresa Badajoz no pudo sumar por tercer partido consecutivo ante el Atlético de Madrid en este arranque liguero, un encuentro en el que las madrileñas se impusieron por 0-2 aunque las pacenses buscaron el gol hasta el final.

La pura lógica del fútbol, con un equipo de mayor presupuesto y posibilidades contra otro más modesto. A veces, al más alto nivel, hay sorpresas, pero no siempre, se podría decir. Aun así, el cuadro extremeño de la Primera Iberdrola la buscó por todos los medios posibles, Que no sea por falta de convicción desde luego. Y ese será un arma que tendrá que utilizar el cuadro pacense esta temporada para conseguir su único objetivo: la permanencia entre los mejores clubs.

ALTERNATIVAS /Empezó el encuentro con diferentes acometidas a las dos porterías respectivas, pero sin llegar a materializarlas. En el minuto 11, la local María Neira asistió a Mascaró y está, desde dentro del área remató pero atajó la guardameta en última instancia. Fue la primera oportunidad del cuadro de Juan Carlos Antúnez.

Las visitantes respondieron con un centro desde la izquierda que detuvo Yoli, y en el 19, llegó el primer tanto del partido, obra de Ludmila, tras un contragolpe de las madrileñas para anotar el 0-1 en el marcador.

Las pacenses no bajaron los brazos y siguieron con su partido en todas las facetas, con la máxima convicciíon en su trabajo y tratando de incomodar a un equipo que, no olvidemos, aspira a conquistar la liga. Este domingo se presentó en el Vivero de Badajoz, por cierto, sin Carmen Menayo. La exjugadora del Santa Teresa, consolidada en el Atlético, ha sufrido una grave lesión de rodilla, de la que ha sido operada, y teóricamente no volverá hasta el próxiimo año.

En el 37, el Atlético de Madrid tuvo una ocasión con un remate desviado, y antes del descanso la colegiada mostró la única amarilla del encuentro a Meseguer, por una dura entrada a Estefa en el centro del campo, llegando al término de los primeros 45 minutos con la ventaja mínima para las visitantes.

SEGUNDA PARTE / Tras la reanudación apareció la figura de Yolanda Aguirre, que mandó a córner dos ocasiones con sendas paradas de mérito en el 48 y en el 51 cuando el balón parecía que se colaba en la meta extremeña.

Blanca lo intentó también con convicción para las de Juan Carlos Antúnez con un disparo desde fuera del área, y en la jugada posterior Mascaró se adentró sola en el área y su disparo escorado se marchó fuera.

En el 76, el Atlético de Madrid anotó su segundo gol, y prácticamente la sentencia, por mediación de su jugadora Castellanos, que culminó un centro desde la izquierda tras una jugada en la que tanto el equipo como la grada reclamó que el balón había salido por la línea lateral.

Lejos de derrumbarse, el Santa Teresa continuó buscando el gol para acortar distancias. Belén estuvo a punto de marcar con un remate que se marchó fuera a los 83 minutos y en el 90, Lisette Tammik, que entró previamente por Van Slambrouck, provocó una enorme estirada de la guardameta visitante para evitar finalmente el tanto pacense.

En el 91, Amanda Visco tuvo la más clara con un remate en boca de gol que se marchó desviado, llegando así al término del encuentro con el resultado de 0-2.

PARÓN LIGUERO / El próximo fin de semana la competición se detiene, y se retomará la siguiente semana con la cuarta jornada liguera, en la que el Civitas Santa Teresa Badajoz viajará hasta Galicia para enfrentarse al Deportivo de la Coruña ante un equipo que tiene a la extremeña Alba Merino en sus filas.

Será una nueva piedra de toque para un equipo que tiene, de momento, un balance de una victoria, un empate y una derrota y está en la zona tranquila de la clasificación, con la meta siempre repetida de conseguir la permanencia en la élite al final de esta dura competición liguera.