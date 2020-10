El Santa Teresa retoma el pulso a la competición ante el Dépor

Dos semanas después de disputar el último partido ante el Atlético de Madrid, el Civitas Santa Teresa Badajoz afronta la cuarta jornada liguera visitando al Deportivo Abanca. Las de Juan Carlos Antúnez visitan este sábado a las 13.00 horas Abegondo en el primer desplazamiento largo de la temporada en un partido que será el primero de los 5 en los próximos 15 días en un intenso mes de noviembre.

El Santa Teresa llega al encuentro con cuatro puntos en el casillero con un empate, una derrota y una victoria, la conseguida en el último desplazamiento en la visita al Betis por 1-2. Por su parte, las gallegas no han estrenado aún el casillero de puntos con tres derrotas en las primeras jornadas, por lo que buscarán los primeros puntos con la referencia de la magnífica campaña 2019-2020, en la que acabaron en la cuarta posición con 37 puntos.

En la previa del encuentro el entrenador Juan Carlos Antúnez ha destacado que «las sensaciones que tenemos son de un equipo armado, sólido y que puede competir en la máxima categoría siempre que cumpla con los niveles de esfuerzo e intensidad que caracterizan al equipo. Lo que más caracteriza al club es la capacidad de superación». En cuanto al rival, ha indicado que «es un equipo con internacionales y una línea de juego muy identificada. No ha empezado bien, pero los partidos que he visto me ha dado la sensación de que ha podido puntuar y ganar. Es un equipo muy duro».

«Tenemos muy buenas sensaciones, nos encontramos con confianza y tenemos muchísima ambición», afirmó Blanca Moreno tras valorar los próximos encuentros y rivales. «Vamos a ir partido a partido para conseguir los máximos puntos», recalcó la sevillana.