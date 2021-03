El Santa Teresa se la vuelve a jugar ante un rival directo

Nueva oportunidad del Civitas Santa Teresa Badajoz este fin de semana, con el partido en casa ante el Real Betis, correspondiente a la vigésimocuarta jornada de la Primera Iberdrola, este domingo a partir de las 12 de la mañana en las instalaciones de El Vivero. El equipo pacense tiene las bajas por lesión de Sona y Raquel Ayuso, en este último caso muy pendiente de que los médicos le digan si puede volver a jugar esta misma temporada.

El equipo extremeño en la élite del fútbol femenino espera tratarde recuperar sensaciones como local para lograr una victoria que se le resiste en casa desde el pasado mes de noviembre ante el RCD Espanyol. Del mismo modo, se quiere olvidar lo sucedido ante el CFF Madrid, con el varapalo en Badajoz que supuso ese 0-3.

En este partido se enfrentan dos equipos con aspiraciones parejas en este tramo final de la temporada, separados por dos puntos en la parte baja de la tabla.

El Real Betis ocupa la última posición en la tabla con 17 puntos y un balance de 5 victorias, 2 empates y 16 derrotas. El Santa Teresa es decimosexto con 19 puntos y precisamente logró su primera victoria del curso en el partido ante el conjunto bético en la segunda jornada.

Tras este partido, el equipo que entrena Juan Carlos Antúnez no volverá a jugar ensu propia casa hasta el próximo 25 de abril. El técnico pacense explica que «más que duelo directo a falta de once partidos es no descolgarse y seguir acercándote a los equipos que están por encima. Lo que quiero son tres puntos más».

CALIDAD BÉTICA / Del Betis, Antúnez destaca que tiene “muchísima plantilla cargada de internacionales que es la tónica. Tienen la que ha sido la mejor jugadora de las dos últimas temporadas, Ángela Sosa, una jugadora totalmente determinante, internacionales como Rosa Márquez, una jugadora desequilibrante arriba como Altuve, que el año pasado hizo muchísimos goles en el Rayo, Mari Paz Vilas que es una institución con más de 50 partidos con la selección española, Beita Parra…y muchas jóvenes con mucha proyección: Perea, Otermín, Rosita Márquez... Un equipo muy completo con una grandísima portera», recalca el entrenador del conjunto extremeño en la máxima división del fútbol nacional.

Añade también el técnico pacense que «estamos viendo una Primera División con un nivel altísimo esta temporada. El Betis es último pero está a cinco puntos de la mitad de la tabla y son cosas anecdóticas porque es una plantilla de temer y respetar muchísimo y hay que estar bien para tapar sus virtudes y sacar los partidos como más nos convenga».