Santi Barragán vuelve a la competición con un triunfo

Después de dos años lejos de los circuitos, Santi Barragán volvió a la competición por la puerta grande, con un triunfo en el trazado de Jerez de la Frontera. «Volver a lo más alto del podio después de dos años sin tocar una moto de carreras ha sido muy especial», reconocía del piloto almendralejense, que sumó una victoria en la primera cita del Campeonato Interautonómico de Velocidad (CIV), que se disputó en conjunto con el Campeoanto de Andalucía de Velocidad (CAV).

Barragán, del Extremadura Junior Team, logró una trabajada victoria en un circuito en el que se siente «como en casa» y a lomos de una Aprilia, marca italiana con la que acaba de estrenarse tras no haber sido homologada la Ducati V4R con la que inicialmente iba a competir en el Campeonato de España de Superbike. «Estamos trabajando para entender la moto», contaba, «tiene una electrónica muy sofisticada y esto requiere de unos conocimientos muy avanzados en la misma, pero confío en el potencia que tiene y creo que podemos lograr grandes resultados durante la temporada», añadía del almendralejense. «El comportamiento de su motor V4 me encanta y que he encontrado muy cómodo con él desde el primer momento».

No solo la moto de Barragán es nueva, también el equipo técnico, que ha trabajado duro para sacar adelante este resultado. «Quiero agradecer a Pirelli y su equipo el apoyo prestado en esta vuelta a la competición. A Aprilia. Y por supuesto a mi equipo por el trabajo de estos días», dijo.