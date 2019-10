Sara Molina, en el hielo está el futuro

Desde los tres años, Sara Molina sueña sobre una pista de hielo. Sobre ella se ha deslizado a través del Océano Atlántico hasta plantarse en Estados Unidos con solo 19 años. Ahora, tras su paso por la academia de hockey de Banff (Alberta, Canadá), su sueño ya va tomando forma: Molina es la primera jugadora española en participar en la NCAA estadounidense, la prestigiosa liga universitaria.

"Espero ser la primera de muchas más que vengan aquí a disfrutar del hockey sobre hielo", confiesa emocionada la deportista ante su gran reto. "Tras un año en Vancouver cuando tenía 12 años, supe que quería jugar a hockey fuera de España porque me iba a llenar más como persona y como jugadora", reconoce la joven con doble nacionalidad española y canadiense en conversación telefónica con EL PERIÓDICO.

Hija del narrador deportivo de hockey sobre hielo Moisés Molina, Sara debutó en el hielo con apenas tres años en el equipo de hockey de Majadahonda. Tras saborear las pistas canadienses, volvió al instituto en su Madrid natal pero sin dejar el hockey. En esta ocasión, en el equipo de Boadilla. Molina puede presumir de haber sido parte del equipo debutante de la selección española de hockey sobre hielo en su primer Mundial sub 18 femenino. Y, con su asistencia a Victoria Serrano, se proclamaron subcampeonas del mundo en el 2017 frente a México (2-3). "Representar a la selección fue un honor para mí", admite la joven, "pero en nuestro país eso es lo máximo que puedes lograr en este deporte".

HIPERCOMPETITIVIDAD

A su corta edad, la madurez colma sus palabras. "La falta de oportunidades en España a veces cansa y si quieres mejorar en el hockey, debes tener muchas más experiencias: hay que salir a ver qué hay fuera". Precisamente en el frío estado de Vermont al este de los Estados Unidos, la universidad de Castleton cuenta con el clima ideal para desarrollar este deporte. Pero la prestigiosa NCAA, la asociación que aglutina los deportes universitarios en el país, aún no ha visto debutar a Molina. "No empezamos a jugar hasta noviembre".

Tras un par de meses en Vermont ya ha podido observar "un gran cambio entre el hockey sobre hielo en España y aquí". Jugar a hockey en la universidad no es solo un pasatiempo. "Es muchísimo más exigente, todos los días tenemos que ir a hacer algo". El equipo viene primero y, por eso, ocupan gran parte de su tiempo en acciones de voluntariado "para la mejora de la comunidad" de este montañoso estado estadounidense. "El equipo es como la familia y hay que defenderlo".

ENTREGADA AL DEPORTE

A miles de kilómetro de los suyos, pasar cumpleaños y Navidades sola ha valido la pena por ese gran sueño. Aunque considera que "en España el hockey sobre hielo no para de crecer", Molina cree que jugar en su país natal no la llevaría muy lejos. "Allí el hockey era como un hobby, todos saben que este deporte no tenía futuro", lamenta. "En cambio, cuando he estado en Canadá y en EEUU, lo que queremos es ganar, no solo pasárnoslo bien", reconoce.

🚨🚨 Up next for our incoming freshman, let’s welcome Sara Molina! The forward spent the last two years at Banff Hockey Academy , and originally from Madrid, Spain! Welcome Sara! #ThisIsSparta pic.twitter.com/LLfd4UjqC7 — Castleton W Hockey (@CastletonWhky) June 23, 2019

En la Universidad de Castleton, Molina ha empezado a estudiar Gerencia Deportiva especializada en Marketing y Negocios, una carrera que no pudo hallar en España. "No sabes si el hockey va a estar siempre allí pero yo quiero dedicarme al deporte día a día, necesito movimiento en mi vida". Y aunque haya llegado a EEUU con un objetivo deportivo de "querer aprovechar los próximos 4 o 5 años en la NCAA" su propia autoexigencia la ha forzado a buscar una buena educación.

"Quiero un futuro que sea el mejor para mí y no pase por estar en una oficina nueve horas al día sin poder disfrutar de amigos y familia solo por conseguir un sueldo decente", dice Molina antes de lanzar un último mensaje. "Habrá muchas personas que no creerán en ti, pero por probar no pierdes nada. Tienes que confiar en ti misma y seguro que por el camino aprendes mucho".