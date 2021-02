Saúl, carisma en tiempos difíciles en el Extremadura

No resulta difícil conectar con la afición del Extremadura cuando un futbolista se deja la piel en el campo. Normalmente, a la grada de Almendralejo le han apasionado este corte de jugadores emocionales, implicados y temperamentales. Saúl González es uno de ellos. El defensor madrileño ha logrado conectar más que nadie con la afición. Y todo ello sin tener a la gente en el campo: «claro que siento ese reconocimiento y me da fuerza para representar el escudo que llevamos. Se nota que el Extremadura es de su gente, de sus aficionados, que son los que sufren los malos momentos y disfrutan de los buenos. Me da pena no tenerles en el campo porque nos vendría bien a todos».

Saúl reconoce que fue Marín, un antiguo jugador del CF Extremadura de los años noventa que coincidió con Manuel y Pepe Tirado, el que le recomendó no dudar en vestir de azulgrana: «tengo mucha amistad con el y me habló de cómo era la gente, del sentimiento que tiene la afición y de cómo suele identificarse con sus jugadores. Y yo quería sentir eso. Esa presión y cercanía de la gente de este gran club», confiesa.

Pero no solo ha conectado con el público por su implicación en el verde, sino por su franqueza fuera del terreno de juego: «está claro que ahora mismo no podemos sentirnos orgullosos de dónde estamos, pero queda mucho. Pido a la afición un voto de confianza porque creemos que podemos lograr el objetivo. Vamos a pelear por respeto a ellos».

Saúl reconoce que el club necesita tener un ambiente más normal para poder ir mejor. Incluso habla de lo que les ha comentado el nuevo director deportivo, Jordi Lardín: «nos ha transmitido tranquilidad, que es lo que necesitaba el club en estos momentos. Nos ha dicho que, a partir de ahora, el Extremadura va a ser el Extremadura que todos queremos, tanto en lo administrativo como en lo deportivo. Agradecemos mucho que pongan todo en orden porque el club lo necesitaba».

Sostiene que los problemas en la cortedad de efectivos en defensa es un punto en contra, «pero no puede ser una excusa. Creo que con lo que tiene ahora el Extremadura, el equipo debe estar mucho más arriba. Ninguno de los que estamos en la plantilla hemos estado al nivel que merece el Extremadura. Hemos de ser autocríticos para poder crecer luego en el campo. Me desilusiona mucho verme en ese puesto de la clasificación», dice.

Es el único jugador de campo que ha disputado todos los minutos de la competición. Se ha convertido en uno de los grandes baluartes del presente azulgrana.