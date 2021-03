Saúl, tres costillas para tres puntos del Extremadura

A la afición del Extremadura siempre le ha gustado el jugador bravo, entregado, que se lo deja todo en el campo. El valiente, como les gusta llamarles desde hace tiempo. Ese corte de jugador que siempre ha calado en Almendralejo y se ha identificado tanto con el ‘ADN azulgrana’ que tanto proclama tanto el club como la afición. Si este año hay algún representante de todos esos valores en un futbolista ese es, sin duda, Saúl González.

Son las diez de la mañana y este periódico llama temprano a Saúl. Le pedimos una entrevista. O unas palabras, lo que se pueda: «para la afición del Extremadura, lo que haga falta», contesta desde su cama del hospital de Mérida.

Saúl sabe lo que le gusta a la gente en Almendralejo. Y esa personalidad cercana, humilde, llana, además de ser la suya, enamora en el Francisco de la Hera. «Si digo la verdad, el cariño que he sentido aquí desde que llegué no lo había sentido en ningún sitio. La gente por la calle, en el campo o en cualquier lugar. Ahora entiendo a Marín, que fue el que me dijo que Almendralejo, para el fútbol, es especial». Hace referencia Saúl a aquel mítico delantero de los 90 del CF Extremadura que formó parte de la plantilla del ascenso a Primera División con Ortuondo. Marín y Saúl son amigos.

Pero vamos a lo importante: ¿cómo estás? «Pues bien, dentro de lo que cabe. La verdad es que hay dolor, pero las pruebas están yendo bien y espero recibir el alta hospitalaria en un par de días», dice Saúl.

Su encontronazo con Javi Montoya, portero del Mérida, le causó la fractura de tres costillas y un hematoma pulmonar que es lo que le ha tenido ingresado desde el domingo por la noche. Afortunadamente, el hematoma no ha desembocado en nada más grave. Tiene una cuarta costilla afectada, «pero eso viene de hace ya tiempo que me pasó en otro partido en otra temporada y puede que el callo que se quedó haya aparecido ahora», dice Saúl sin darle mucha importancia, como el soldado que se frota una cicatriz después de una guerra.

Y es que Saúl es puro corazón dentro del campo. No da un balón por perdido, entra valiente a todas las disputas y se desgaste como nadie. Hasta la fecha, había jugado todos los minutos en liga. Ahora le toca parar, posiblemente entre seis y ocho semanas. Quién sabe si dijo adiós a la temporada en el Romano. De confirmarse, el Extremadura pierde a su mejor guerrero para la batalla. Pero como él mismo dijo: «¿tres costillas por estos tres puntos? ¡Que sean cuatro!».