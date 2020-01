¿Se necesitan más fichajes?

A las 23 horas y 59 minutos del próximo viernes quedará oficialmente cerrado el mercado invernal de fichajes esta temporada. Es decir, al Extremadura le quedan algo más de 48 horas para decidir si deja su plantilla tal y cómo está, tras tres fichajes y siete bajas; o si decide hacer un último esfuerzo en el mercado, a pesar de las limitaciones del tope salarial.

Tanto Manuel Franganillo el pasado lunes como ayer el vicepresidente del club, Luis Oliver, dejaron entrever que lo más probable será que el plantel se quede como está. «Estamos muy justos en el límite salarial y además tenemos una plantilla como la que quería Manuel, corta», reafirmaba ayer Oliver. Pero, ¿se necesitan fichajes para una plantilla de garantías? Es la pregunta del millón y que más preocupa a la afición.

La salida de Diego Caballo en el lateral izquierdo ha dejado huérfano de recambios en los laterales al plantel azulgrana, que sólo tiene a Ale Díez y Bastos en los carriles. Samuel Manchón, del filial, es la única alternativa a ese puesto. Y no es el puesto suyo natural. También Olabe podría hacer de parche en una urgencia.

Aunque desde el club consideran que la plantilla estaría cerrada, sigue abiendo operaciones abiertas para sacar jugadores, lo que indica que podría haber un fichaje tapado aún.

Del que no tiene dudas Luis Oliver es del director deportivo, Daniel López Ramos, y su gestión: «llegó hace tres años con un equipo con pie y medio en Tercera y ahora estamos peleando con equipos de Segunda. Hemos salvado a un club y lo hemos ascendido a nivel profesional. Hay muchos clubes y gente que pagaría por eso. A nivel empresarial, hemos pasado de un club que prácticamente se regalaba, con valor 0 euros a un club que empresarialmente vale una millonada. No sé si ha sido una gestión perfecta o no, pero al menos sí ha sido brillante», aseguraba el vicepresidente de la entidad.Todo esto lo dijo en la presentación de Olabe, que confesó sentirse «cómo si nunca me hubiera marchado».

Caso Enric

De otro lado, Enric Gallego pasa del Getafe a Osasuna en Primera en calidad de cedido. Su nombre aún es noticia en el Extremadura, ya que todavía colea la cantidad de 600.000 euros que el Huesca le debe al club azulgrana en concepto de prima de porcentaje por el traspaso del delantero catalán del Huesca al Getafe el pasado verano.