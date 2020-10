Seattle Storm, campeonas de la WNBA

El equipo de Seattle Storm se proclamó la pasada noche nuevas campeonas de la WNBA al vencer por paliza de 92-59 al de Las Vegas Acers, en el tercer partido de las finales que ganaron por 3-0 al mejor de cinco. El margen de victoria de 33 puntos fue el más grande en la historia de las Finales de la WNBA.

El título fue el cuarto en la historia del equipo y la alero Breanna Stewart fue nombrada como la Jugadora Mas Valiosa (MVP) de las Finales, que se disputaron en la burbuja de IMG Academy, en Bradenton (Florida). Stewart, de 26 años, aportó 26 puntos y cuatro rebotes que ayudaron al Storm, con segunda mejor marca en la temporada regular, a conseguir su cuarto título de campeonas en la historia de la liga.

Con este anillo y los conseguidos en 2004, 2010 y 2018, las Storm igualan el número de títulos de la WNBA de las Minnesota Lynx y las Houston Comets.

