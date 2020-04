El secreto es aprender a hacer deporte

Santi Barragán, además de ser el piloto extremeño de motociclismo más consagrado, es graduado en Ciencias de la Actividad Física y el Deporte y experto en Nutrición Humana y Dietética. El almendralejense se echa las manos a la cabeza cuando ve a la gente en casa haciendo deporte cómo si no hubiera un mañana. «Se están haciendo auténticas animaladas. Y es el peor momento para ello. Con entrenamientos intensos y extenuantes, para gente no acostumbrada se debilita el sistema inmunológico que, justamente, es el que tenemos que tener más optimizado ahora para prevenir el coronavirus. Pero la gente no se detiene a pensar en esto».

Barragán es experto en saber cómo hay que hacer deporte. Estos días de confinamiento recomienda entrenamientos organizados y adaptados a cada cuerpo. «La gente se obsesiona con hacer más repeticiones o más tiempo. Y ese no es el camino. Con una hora de ejercicio al día puede valer para encontrar resultados».

Desde el SB51 Studio Fitness, su centro de entrenamiento personal, ha elaborado un plan de entrenamiento adaptado a cada persona. Realiza una entrevista personal por videoconferencia con el paciente, entrega un plan dietético y de entrenamientos personalizado vía mail o en la app de su centro y hace un seguimiento personal por whatsapp y skype.

En su plan dietético especifica todas las comidas, entrega menús personalizados para siete días y hasta un listado para hacer la compra. Pero lo revolucionario de su plan son dos aplicacones móviles muy perfeccionadas. En la app para la dieta existe la opción de ‘intercambiador de platos’: «Permite picar y elegir platos alternativos que son equivalentes a los nutrientes que toca cada día».

Dentro de la app de entrenamientos se elaboran planes y rutinas diarias y se explica, al detalle, cómo se hace correctamente cada ejercicio. Todo a un click.

«Estoy observando a gente que de la noche a la mañana pasa de no hacer nada a estar horas en el rodillo o todo el día haciendo zumba. No es el momento de ganar la mejor forma física de tu vida, sino que hay que hacer un programa ordenado que proteja el sistema inmunológico». El consejo es de un especialista acostumbrado a preparar a todo tipo de personas con grandes resultados. «El secreto es aprender a hacer deporte».