Segunda B y Tercera se enredan más

Mientras que el fútbol profesional (Primera y Segunda) ya vislumbra la vuelta a la competición a mediados del mes de junio (con el permiso de Sanidad y el covid-19), en los escalones inferiores, Segunda B y Tercera, siguen sin encontrar un solución que satisfaga a todos. Lo asumíaLuis Rubiales, presidente de la Federación Española de Fútbol, en una reunión con los clubs baleares. «A día de hoy no tenemos una solución», se sinceraba el dirigente, que reiteraba que es bastante improbable que se puedan terminar las competiciones.

En este escenario de dar por terminadas las ligas gana fuerza el ‘play off exprés’, algo que, no obstante, «no está decidido al cien por cien», aclaró Rubiales. Lo que sí parece seguro es que no habrá descensos, lo que provocará que la próxima temporada haya más equipos.

Para ese play off exprés la federación contemplaría, según dijo el presidente a los clubs baleares, los meritos deportivos en el momento en el que se dejado de jugar, no al final de la primera vuelta. En el Grupo IV de Segunda B lo jugaría el Badajoz como tercer clasificado, mientras que tanto Don Benito como Mérida, este en penúltima posición en la clasificación, salvarían la categoría.

En el grupo XIV de Tercera serían Villanovense, Coria, Cacereño y Extremadura o Moralo, estos dos empatados a puntos y con el goal average particular favorable a los azulgranas.

ASCENSO DEL CAMPEÓN / Otra opción que está sobre la mesa y cada vez gana más fuerza ante la imposibilidad de volver a la competición es el ascenso de los campeones. Eso dejaría fuera de la pelea al Badajoz en Segunda . En Tercera el ascenso sería para el Villanovense, que le ‘arrebató’ la primera plaza al Coria dos semanas antes del parón con un gol en el minuto 93. «Si no podemos jugar el formato extpress y nos viéramos obligados a dar ascensos tend´riamos que conteplar los méritos deportivos en el mometo de darla por finalizada», dijo Rubiales con claridad.

El Cacereño tiene un partido menos, el correspondiente a la vigésima jornada contra el Aceuchal, pero ni ganándolo le arrebataría ese primer puerto a los serones, con cuatro puntos de ventaja.

«Lo que tenemos que hacer es terminar con algo que sea lo más parecido a lo que tenemos actualmente. Y, sobre todo, perjudicar lo menos posible. «Es verdad que con una solución exprés podemos perjudicar al que no se mete en un ascenso, pero perjudicar en algo positivo no es igual que en algo negativo, por eso hemos contemplado que si se toma esa media no haya descensos», añadía Rubiales, consciente de que un mayor número de equipos en esas categorías la temporada que viene supondría una devaluación de las mismas.

ERTES EN VILLANO Y CPC / Mientras, ayer publicó el DOE (Diario Oficial de Extremadura) un anuncio «sobre notificación por publicación del certificado de actos presuntos en los expedientes de regulación temporal de empleo (ERTE) por fuerza mayor» como consecuencia de la declaración del estado de alarma, en el que aparecían Don Benito y Mërida, que en marzo anunciaron que lo presentaría, pero también el Villanovense, que no había hecho público la presentación. No estaba aún ese listado el Cacereño, que también lo ha presentado como una medida para minimizar el impacto económico de la paralización de la competición.

En el listado del DOE aparecían otros clubs que se han acogido a un ERTE, como el Magic Extremadura de ajedrez, el Acuarun Agrupación Deportiva de Don Benito de natación, o el Club Alcor Orientación.