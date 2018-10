El segundo cuarto lastra al Nissan Al-Qázeres en Girona (73-60)

No pudo Nissan Al-Qázeres Extremadura vencer al Spar Citylift Girona (73-60) en un encuentro en el que acabó pagando su mal segundo cuarto, cuando solo fue capaz de anotar 8 puntos. Eso y la enorme superioridad reboteadora de las locales dejaron en el luminoso una renta de 12 puntos para el líder que las visitantes ya no consiguieron enjugar pese a que mejoraron enteros tras el descanso.

Empezó el encuentro con mucha igualdad, aunque era Nissan Al-Qázeres el que iba siempre un paso por delante (6-8, minuto 4). Sin embargo, dos triples consecutivos de Hampton le daban la vuelta al luminoso en menos de un minuto (12-8). Spar CityLift Girona había cambiado su defensa y a las extremeñas parecía habérseles acabado la pólvora. Tras dos minutos sin anotar, Maize y un triple de Ferrari volvían a meter a las visitantes en el partido (14-13). Otro triple, esta vez de Barbee, devolvía la igualdad al marcador (16-16). Una igualdad que casi se mantuvo hasta el final del cuarto pese al intercambio de canastas final (21-20).

Pero en el inicio del segundo cuarto Extremadura volvía a sufrir en ataque. Las visitantes volvían a estrellarse contra la defensa local y veían como su rival iba distanciándose en el luminoso (27-20, minuto 13).

Hasta 3 minutos tardaron las visitantes en anotar sus primeros puntos en este cuarto. Ferrari rompía la sequía (27-22), pero se quedó sola. El equipo seguía sin encontrar el aro contrario y, aunque en defensa funcionaba bien y conseguía que el rival no abriese una brecha definitiva, veía como las catalanas se iban alejando poco a poco. Así, a falta de tres minutos para el descanso, el parcial era ya de 9-2, dejando el marcador en 30-22 y obligando al técnico visitante a pedir tiempo muerto.

A la vuelta, Nissan Al-Qázeres mejoró algo sus prestaciones ofensivas, aunque también perdió solvencia en ataque, lo que le llevó a encajar en esa recta final un parcial de 10-6 que dejaba el luminoso en 40-28 al descanso.

SEGUNDA PARTE

Salió mejor el conjunto extremeño en la segunda mitad, recuperando el control defensivo y templando nervios en ataque. La idea estaba clara, había que asegurar los lanzamientos y no dejarse llevar por la precipitación. Eso, y, sobre todo, cerrar bien el rebote. Los locales habían doblado a las visitantes en esa faceta durante la primera mitad y había que corregir eso.

Y así, con las ideas claras, Nissan Al-Qázeres consiguió, al menos, llevar el choque hasta la igualdad, al menos sobre la pista, para intentar ir recortando diferencias (50-41, minuto 25).

Poco a poco, y con un triple de Ferrari, las extremeñas se colocaban a 7 puntos (55-48) a falta de dos minutos para el final del cuarto. Pero Spar CityLift Girona es mucho líder y en un nuevo arreón volvió a elevar su ventaja hasta los 10 puntos para entrar en el cuarto decisivo (60-50).

Ya en el último cuarto, las extremeñas intentaron mantener la misma dinámica, pero tras un breve intercambio de tiros libres, las visitantes volvían a ver como su rival las ahogaba con su presión en toda la pista y, mientras, abría brecha (66-52, minuto 34).

Ginzo y Maize volvían a dejar las diferencias en 10 puntos y el técnico local paraba el partido (66-56, a 4´13 del final). Tres minutos estuvieron las catalanas sin anotar, pero tras el tiempo muerto cambiaron las tornas de nuevo y Girona recuperó el control para irse hasta los 13 puntos a falta de 2 minutos para el final (71-58).

A partir de ahí, la buena defensa de las locales volvía a hacer su trabajo y dejaba a Nissan Al-Qázeres sin premio tras una buena segunda mitad.

Spar CityLift Girona: Martínez (6), Palau (3), Murphy (17), Hampton (24), Gomes (6). También jugaron: Buch (9), Oma, Reisingerova (8)

Nissan Al-Qazeres Extremadura: Ocete (3), Ferrari (20), Ginzo (8), Barbee (13), Maize (14). También jugaron: Romero, Ramos, Corrales, Forasté (2), Romero

PARCIALES

Primer Cuarto: 21-20

Segundo Cuarto: 19-8 (40-28)

Tercer Cuarto: 20-22 (60-50)

Cuarto Cuarto: 13-10

ÁRBITROS: ZAMORA RODRIGUEZ, ANTONIO MANUEL - OLIVARES BERNABEU, JOSE MARIA - PATRICIO LOPEZ, SALVADOR

Sin eliminados

PABELLÓN: Fontajau, 700 ESPECTADORES