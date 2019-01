La selección cadete femenina se asegura luchar por el ascenso

La selección extremeña cadete femenina aseguró ayer su presencia en la lucha por el ascenso al grupo especial. Lo logró tras imponerse a Murcia por 73-62 en el segundo día de competición de los Campeonatos de España de Selecciones Autonómicas Infantil y Cadete que se está disputado en Huelva. Los cruces por el ascenso serán mañana y antes, hoy, tendrá un duelo directo por la primera plaza del grupo ante Galicia (15.30 horas), que como Extremadura ha ganado sus dos partidos.

Peleando por el ascenso a la categoría especial está también el combinado infantil masculino. Ayer superó con holgura a Ceuta por la mañana (61-11), pero perdió por la tarde ante Aragón (72-40), un equipo muy superior. Hoy se mide a Castilla-La Mancha (suma dos victorias en dos partidos) a partir de las 19.30 horas y necesita ganar para estar mañana domingo en los cruces por el ascenso.

No les va tan bien a las dos selecciones extremeñas en la máxima categoría. El cadete masculino perdió ante Baleares (57-65) en un partido en el que fue siempre a remolque y en el que necesitaba ganar para no verse involucrado en la pelea por no descender. Hoy le queda un partido ante la Comunidad de Madrid (tres victorias en tres partidos), pero ya sabe que mañana tendrá un partido a cara o cruz para mantener la categoría.

En la misma situación está la selección infantil femenina, que ha pagado estar encuadrada en el más fuerte de todos los grupos. Perdió sus dos partidos el jueves y ayer le sucedió lo mismo ante Baleares (47-62) y Galicia (65-13). Hoy no tiene partido, pero espera a su rival de mañana en la lucha por evitar el descenso.