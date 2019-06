Sempiterno en el Azuaga

Elegancia, clase, talento, magia. Palabras que definen al capitán del Azuaga. Neftalí Suescum (Peñarroya Pueblonuevo, Córdoba, 1979) seguirá defendiendo el escudo del club azuagueño una temporada más. Llegó a la Campiña Sur hace siete años y se ha convertido en una pieza imprescindible en los planes del club.

Un andaluz muy extremeño. «A los cinco años, por temas laborales de mi padre, nos trasladamos a Toledo. A los 19 años me fichó el Levante y empecé a jugar en diferentes equipos. Conocí a mi mujer y cuando tuvimos a los niños ya no quería trasladarse. Encontré el Azuaga y hasta ahora», confiesa.

Encontró su otra familia. La futbolística. «El Azuaga no es un equipo de fútbol, es una pequeña familia. Es lo que te transmiten los aficionados, la directiva y el propio pueblo. Es un club diferente. Hay que dar el cien por cien porque el pueblo te lo da a ti», indica Suescum. Es lo que él hace desde el 2013.

Llama la atención que a sus 40 años siga jugando, aunque no es el primer caso en nuestro fútbol extremeño. «Con el paso de los años he ido perdiendo muchas cosas, como la velocidad o la movilidad…pero aprendes a colocarte mejor, a pensar más rápido. Creo que puedo aportar todavía mucho en el verde», confiesa el capitán rojiblanco.

Vestuario y nuevo rol

Asimismo, Neftalí es consciente que los jóvenes aprietan y hay que dejar paso. «Estoy también en el equipo para aportar un poco de tranquilidad al vestuario y trasmitir los valores de este club. Tenía pensado retirarme, pero el míster me convenció para seguir un año más», indica.

El equipo, que la pasada temporada acabó siendo el campeón de la otra liga –octava posición--, ha empezado renovando a sus pilares. Antonio Jesús Cobos seguirá siendo el entrenador del conjunto rojiblanco, Neftalí portará el brazalete de capitán y Carlos Sánchez defenderá la portería otro año más. Un bloque compacto.

Un mismo objetivo: la permanencia. «El objetivo siempre es el mismo, tanto por la situación geográfica como por económica, el resto es lograr la salvación lo antes posible y luego disfrutar. Hay presupuestos más altos y es complicado competir ante entidades que tienen también más años en la categoría», explica.

No obstante, el capitán azuagueño cree que el club volverá a disputar un play off de ascenso a la categoría de bronce, como ya vivió hace tres temporadas. «Se volverá a repetir, pero no sé cuándo. El club está trabajando muy bien. Ese año se juntaron muchos factores que permitieron cumplir ese sueño», asegura. El mayor hito del estamento rojiblanco.

Como es lógico, el fin de la carrera de Neftalí cada día está más cerca, aunque no abandonará este mundo. «He vivido toda la vida del fútbol, es lo que me gusta y lo que sé hacer. Intentaré transmitir a los chavales todo lo que sé. Me gustaría seguir vinculado al fútbol y al Azuaga. Me quedan pocos años, pero intentaré disfrutarlos», apunta. Sempiterno.