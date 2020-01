Serena vuelve a caer en un Grand Slam y se aleja del récord

La tenista estadounidense Serena Williams volvió a caer en un Grand Slam tras tropezar ante la china Qiang Wang por 6-4, 6(2)-7 y 7-5 en Melbourne Park, por lo que seguirá, como mínimo cuatro meses más hasta el inicio de Roland Garros, sin igualar con 24 títulos major a la australiana Margaret Court.

La china cambió drásticamente la imagen que dio frente a la tenista de Míchigan en el pasada Abierto de Estados Unidos, cuandó perdió con estrépito por 6-1 y 6-0.

Además, una considerable bajada en la clasificación WTA sufrirá la campeona de siete títulos a orillas del río Yarra después de que el año pasada alcanzara los cuartos de final tras caer frente a la checa Karolina Pliskova.

Respecto al choque, la tenista estadounidense no pudo igualar su inmejorable versión de primera y segunda ronda, en las cuales concedió un total de ocho juegos, y cayó por primera vez en catorce años en tercera ronda.

La china Wang, quien se enfrentará en la nueva ronda a la tunecina Ons Jabeur, no se vio afectada por el revés sufrido en el segundo parcial cuando la jugadora nacida en Saginaw (Estados Unidos) levantó un juego al resto cuando el marcador lucía un cinco a cuatro a favor de la asiática.

