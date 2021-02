Serena Williams tumba a Halep en Melbourne

Serena Williams sigue con su sueño de ganar el 24 Gand Slam de su carrera tras deshacerse de la tenista rumana Simona Halep (6-3, 6-3), número 2 mundial, y dar el penúltimo paso a ese título que persigue desde hace años y que conquistó por última vez en Melbourne en 2017.

La exnúmero 1 mundial, de 39 años, ha salido a la Rod Laver Arena dispuesta a lograr su victoria por la vía rápida, con la contundencia de sus golpes y una forma física que le había faltado en los últimos años, cuando perdió cuatro finales de Grand Slam en 2018 y 2019 en Wimbledon y el Abierto de Estados Unidos. Precísamente, Halep le arrebató uno de esos títulos en el último Wimbledon, donde la ahora número 2 mundial dio la sorpresa con una contundente victoria (6-2, 6-2).

Posiblemente el recuerdo de esa derrota ha estado presente hoy en su enfrentamiento ante Halep. Serena Williams no ha dado opción a su rival. De salida se ha colocado 2-0 y ha mantenido esa ventaja en una gran batalla de golpes ganadores en el que Halep intentaba resistir resistir con un juego también valiente y agresivo. Serena, jugó sin escrúpulos. Se apuntó la manga con 14 golpes ganadores y un 87% de puntos ganados con su primer saque.

Momento delicado

No se ha rendido Halep que, en la segunda manga se ha adelantado 2-0 . La número 2 mundial no estaba dispuesta a entregarse y ha hecho dudar a Serena que ha tenido que superar el único momento delicado del partido. "Tuve que concentrarme y elevar mi nivel de juego" ha admitido Serena al final del partido. Halep aguantó el pulso hasta el 3-3 y salvó 5 puntos de rotura antes de ceder su saque y las esperanzas de dar la vuelta al marcador. Serena Williams ya no dejó escapar la victoria que cerró en 1 hora y 21 minutos, con 24 golpes ganadores y 4 'aces'.

Serena Williams se enfrentará en semifinales a la japonesa Naomi Osaka que ha derrotado a la tenista de Taiwan, Su-Wei Hsieh (71 mundial), por 6-2 y 6-2. Un partido también de revancha para la exnúmero 1 a la que la japonesa se impuso en la final del Abierto de Estados Unidos en 2018, en la primera ocasión que la exnúmero 1 tuvo de conquistar ese 24 GRand Slam que se le resiste.