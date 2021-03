Sergio Gil dice que en el Extremadura todos deben dar un paso al frente este domingo

El Extremadura está plenamente concienciado de lo mucho que se juega este domingo, a las 12.00 horas en el Francisco de la Hera, ante el Melilla. Después de haberlo pasado tan mal a lo largo de la temporada, con crisis abiertas casi sin precedentes, los azulgranas tienen en su mano poder certificar un puesto en la recién creada Liga Pro que permitiría volver a una liga profesional y, lo que es más importante, salvar al club de la hecatombe. Los jugadores lo saben y no quieren oír hablar de los recurrentes problemas económicos. «Ahora solo estamos centrados en lo que tenemos este domingo que vuelve a ser para nosotros una final. Y no podemos fallar», dice Sergio Gil.

El centrocampista aragonés está volviendo a experimentar muy buenas sensaciones en los últimos encuentros. Sus minutos en el estadio Romano fueron determinantes para que su equipo cogiera aire y cerrara bien el marcador. Pero Sergio Gil solo mira al domingo y considera que «este domingo debemos dar todos un paso al frente. Sabíamos que la liga es muy larga y nadie dijo que sería fácil».

Sobre el hecho de tener de nuevo más minutos sobre el césped, tiene claro que «siempre que me ha tocado jugar desde el banquillo lo he intentado hacer lo mejor posible. Estoy para lo que me necesite el míster, independientemente de la posición. El otro día me pidieron que barriera todo lo que pudiera en el centro y traté de hacerlo lo mejor posible».

No obstante, se sincera y admite que no está todavía en su mejor momento: «Creo que sigo arrastrando algunos problemillas de las lesiones. Al principio del año estaba totalmente limpio y renovado, pero ahora no tanto». También advierte que, pese a que la Liga Pro está más cerca que la pasada semana, «aún no hemos hecho nada. Manuel ya se ha encargado de decirnos que cara apretada para esta semana».

También elogió el comportamiento de la afición en el estadio Romano de Mérida y el hecho de que el Francisco de la Hera vaya a presentar la mejor entrada de la temporada este domingo. «Ahora les necesitamos más que nunca y creemos que el domingo podemos estar en un nuevo escenario para repetir esa sensación que ya vivimos todos en Mérida».

Enchufados

Manuel ha logrado que todos sus futbolistas lleguen en un gran momento de forma a la parte decisiva del campeonato. Pese a las bajas de Toribio y Saúl, el técnico tiene argumentos para relevarles en el campo y solo Tala, que sigue entre algodones, es duda para el domingo. Jilmar podría volver a la titularidad en el lateral izquierdo, desplazando al polivalente Enmanuel al derecho. Sergio Gil se perfila como titular en sustitución de Toribio. Arriba, uno de los objetivos de Manuel es recuperar el olfato goleador de Rubén Mesa.

El equipo se ejercitó durante este jueves en el estadio Francisco de la Hera. Lo hace para ensayar antes de un partido que puede abrir el camino hacia la tranquilidad.