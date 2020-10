Sergio Gil: «El Extremadura tiene hambre, ganas y confianza»

El Extremadura está concienciado de la importancia del partido que tiene por delante este sábado en el Francisco de la Hera. «Nosotros no hablamos de favoritos. Nos centramos en lo nuestro y en el día a día. Sé que estamos preparados para el encuentro. El equipo está con ganas hambre y confianza. Y eso es fundamental”, decía este jueves Sergio Gil, uno de los grandes talentos del plantel azulgrana.

El zaragozano fue suplente en el duelo inaugural ante el Villarrubia al salir de una pequeña lesión de pubis, pero asegura que ya se encuentra mejor e, incluso, preparado para ser titular si el técnico le da la alternativa.

No está preocupado el centrocampista por el primer empate. «Nosotros siempre salimos a ganar y sabemos que lo que faltó el pasado sábado fue acierto. El equipo cuajó un buen partido, hicimos muchas ocasiones y fuimos constantes durante los 90 minutos»

Tiene claro que, además de importante, «jugar ante el Badajoz será bonito. Ojalá pudiera haber público. Para nosotros es mejor que lo hubiera. Cuanto más ambiente de fútbol haya, mejor».

Sobre este tema, Sanidad todavía no ha contestado al Extremadura la solicitud formal efectuada por el club solicitando que pueda haber aficionados en las gradas del Francisco de la Hera.

Un reto

Con dos años más de contrato en Almendralejo, la primera opción de Sergio Gil era abandonar el Extremadura este verano en busca de un equipo de Segunda. Sin embargo, las semanas fueron avanzando y no llegó una oferta que le convenciera. «No sabía muy bien qué iba a pasar conmigo cuando quedaban dos semanas de mercado. Estaba intranquilo y decidí hablar con mis representantes para decirles que me gustaba el proyecto del Extremadura, los jugadores y que en Almendralejo estaba feliz. Y cuando uno está bien en un lugar, a veces, es mejor no tocar las cosas», se sincera.

Para el jugador ha sido muy importante la continuidad de Manuel Mosquera en el banquillo. «Me conoce bien. Quizá el año pasado no tuve el protagonismo que me hubiera gustado, pero esto ya es un año nuevo, con nuevos retos y el míster siempre ha tenido un trato muy bueno hacia mí. Me demuestra mucha confianza tanto en los partidos como en el día a día».

Con todos

El Extremadura no tiene bajas para recibir este sábado al Badajoz. La única duda es Liam, que sigue aquejado de un edema en la rodilla. Manuel, que comparecerá este viernes ante los medios, podría introducir alguna variante como la entrada de Sergio Gil en banda derecha por Nico Hidalgo. La gran duda está en la punta de ataque donde tendrá que decidir entre Nando Copete, que fue el mejor en pretemporada, pero no estuvo acertado en el debut; y Rubén Mesa, que estuvo gris en pretemporada, pero revolucionó la reacción del equipo el pasado sábado ante el Villarrubia.