Sergio Moya y el larguero frustran al Coria

2-UP Plasencia: Sergio Moya, Genís Balaguer, Lolo, Juanals, Alberto Núñez (Diego Sánchez, min. 84), Sergio Noche (Iván, min. 91), David Calle, Aarón Fernández, Borja Encada, Jojo y Kofi (Raúl Parra, min. 66).

2-Coria: Alex, Carlos García, Mahillo, Dani Aparicio (min. 62, Antonio), Carlao (min. 79, Giráldez), Ismael, Álvaro, Alejandro, David López, Iván y Chema Martín (min. 79. Lucas).

Goles: 0-1 (m. 2): Aarón, de penalti. 1-1-Min. 20:Mahíllo. 1-2-Min. 42: Chema Martín. 2-2-Min. 56: Kofi.

Árbitro: Carlos Agraz Díaz. Tarjetas a los locales Borja Encada, Alberto Núñez y Kofi y para los visitantes Álvaro,

Incidencias: Partido aplazado de la cuarta jornada del subgrupo 1 del grupo XIV de la Tercera División. Alrededor de 300 espectadores enlas gradas de la Ciudad Deportiva placentina.

Empate entre la UP Plasencia y el Coria (2-2) tras un partido de diferentes alternativas, mucha pelea y emoción en el marcador, y que además se dirimió en un terreno de juego horroroso, como es habitual. Los caurienses hicieron más por ganar, aunque los visitantes son los que, en teoría, más perjudicados salen con este resultado al haber cedido ya puntos con anterioridad y ser su objetivo estar peleando por el liderato de este subgrupo 1 de la Tercera extremeña. Mientras, la UPP sigue sin ganar y complicándose la existencia.

El equipo de Raimundo Rosa, Rai, además, careció de la fortuna necesaria, ya que estrelló dos balones en la cruceta en el segundo tiempo, el primero enviado por David López, y el segundo obra de Carlos García en el tiempo de prolongación del choque. Aparte de ello se encontró con un excepcional Sergio Moya, que fue capaz de pararlo casi todo.

Pero antes ocurrieron muchas cosas en un duelo interesante desde el inicio. Un tanto de Aarón Fernández al poco del comienzo ya avisó de lo que podía acontecer en la noche de la Ciudad Deportiva. Era el minuto 2, y fue tras un penalti cometido sobre Jojo, pero el Coria reaccionó extraordinariamente en esta primera mitad a base de goles y buen fútbol, con una inclinación al toque que tuvo mucho mérito, dado el estado en el que estaba el terreno de juego.

Primero fue Mahíllo (segundo gol del central en esta temporada tras el decisivo para el triunfo en Lobón) tras un saque de falta y rematado con acierto (min. 20) y después Chema Martín, que vuelve por sus fueros de cara a puerta, para voltear el marcador tras una combinación perfecta con Iván.

Solamente Borja tuvo una opción local y en el bando visitante el peligro era casi siempre detenido por la inspirada noche del meta Sergio Moya.

En el segundo tiempo, prácticamente en la única ocasión local, Kofi remató a gol en un buen servicio de Sergio Noche. Era el minuto 56. A partir de ahí el dominio del Coria fue absoluto, encerrando por completo al conjunto local. Fue una auténtica agonía el tramo final para los de Luismi, ya que el Coria fue el amo del partido, excepto en la definición.

Mereció el Coria el triunfo en esos instantes, ya que peleó hasta la extenuación por hacer el 2-3, Sin embargo, no pudo ser. Para el Plasencia está el consuelo de no perder ante uno de los equipos importantes, aunque en su debe sigue estando que todavía no ha logrado la victoria en lo que va de campeonato liguero.