Sharapova da su número de teléfono para chatear con los fans durante el confinamiento

La extenista rusa Maria Sharapova ha compartido su número de teléfono a través de las redes sociales para hablar con aficionados y responder preguntas durante el confinamiento por la pandemia global de coronavirus, una manera para sobrellevar el obligado "distanciamiento físico".

"Traté de encontrar una manera de ponerme en contacto con todos, porque la semana pasada me divertí mucho haciendo una videoconferencia con preguntas y respuestas con 150 de vosotros. Dejé ese videochat con ganas de volver a hacerlo", explica en un vídeo en su cuenta oficial de Twitter.

Not only did I just get a 310 number( hello cool cats🌴)but I’m sharing it with you—Text me! 310-564-7981. For real. Tell me how you’re doing, ask me questions, or just say hello 👋🏼 Any great recipes welcome too 😉#community pic.twitter.com/JNCuGzJXRS