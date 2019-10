«Si critican a Messi, también me pueden criticar a mí», dice Casto

El primer partido en el fútbol profesional de Casto Espinosa fue en el año 2005 cuando defendía la portería del Albacete en Segunda División. Hace más de 14 años de aquello. Ahora, con 37 años en la zamarra, al guardameta del Extremadura lo que menos le aturulla son las posibles críticas o dudas que se puedan cernir bajo sus palos. «Yo he escuchado cómo se ha criticado a Messi en el Barça o a Cristiano Ronaldo en el Real Madrid. Si critican a Messi o Cristiano, también me pueden criticar a mí. Estas cosas forman parte del fútbol y se aceptan», apuntó ayer el veterano guardameta azulgrana.

Casto está tranquilo y al mismo tiempo feliz. «Lo estaba cuando no jugaba el año pasado y lo estoy ahora más que puedo jugar y me encuentro bien. Creo que llevo muchos años en esto y sé perfectamente cómo tengo que afrontar cada semana». A Casto no le molesta la crítica. La conoce, la recoge y la afronta. Sin más.

Esas posibles dudas de parte de la afición vienen de algunos errores puntuales que el portero ha tenido en ciertos partidos, especialmente a balón parado como fueron los encuentros ante Cádiz, Tenerife o el último contra la Ponferradina. Pero también es cierto que el portal digital ‘Stats Segunda’ desvelaba ayer que el Extremadura es el cuarto equipo de toda la Segunda División que menos goles recibe en porcentaje a los tiros que le disparan a portería, de lo que mucha culpa tiene Casto Espinosa.

Desde su llegada a Almendralejo, Casto jamás había estado discutido. Para muchos, había sido el Enric Gallego de la segunda vuelta la pasada campaña. Su nivel superlativo fue, sin duda, una de las claves para la permanencia del equipo y, posiblemente ese listón (que fue altísimo), es lo que puede hacer provocar las dudas. El que no las tiene es Manuel Mosquera, su entrenador: «No me paro ni un segundo en dudar de Casto Espinosa. Tenemos uno de los mejores porteros de todo el fútbol español. No tengo ninguna duda. Trabaja muy bien, tiene un excelente nivel de profesionalidad y es como un entrenador en el campo. Estoy, sinceramente, encantadísimo con Casto», apuntó ayer su entrenador.

El portero de Pueblonuevo del Guadiana saca un aspecto muy positivo de los cuatro últimos partidos de su equipo: «Además de puntuar, creo que es el Extremadura que más se ha parecido al de la segunda vuelta del año pasado. En casa se puede mejorar y eso sabemos que es cosa de todos. También hay que recordar que somos el Extremadura, un club humilde. Y eso no se nos puede olvidar».

Kike Márquez, KO / La mala noticia para el Extremadura es la baja por cuarto partido consecutivo de Kike Márquez, quien no estará recuperado para enfrentarse mañana al Rayo Vallecano. El mediapunta de Sanlúcar sigue arrastrando una pequeña microrrotura muscular que le está dando más lata de lo esperado. Ante la Ponferradina, quiso forzar durante la semana de entrenamientos, pero no llegó a tiempo y pudo pasarle factura. Ahora ha decidido parar, tratarse bien y volver cuando realmente esté 100% recuperado.