Siete posibles rivales

El Hércules de Alicante estará seguro en el bombo con la posibilidad de medirse al Badajoz en la primera eliminatoria de ascenso a Segunda División, ya que no puede moverse de la segunda plaza a falta de una jornada para el final de la liga regular y los pacenses tampoco de la cuarta. El equipo alicantino ya festejó un ascenso a Primera División en El Vivero cuando lo entrenaba el técnico extremeño Manolo Jiménez (temporada 1995-1996). 23 años después lo dirige el joven catalán Lluis Planagumá y su estrella es el delantero barcelonés Carlos Martínez, de 32 años, que lleva 11 goles.

El Grupo III ya tiene candidato, pero el I y el II aún no. El primero lo lidera el Fuenlabrada, pero con un solo punto de ventaja sobre el Atlético de Madrid B –que sería el rival ahora mismo-–, a dos de la Ponferradina y a tres del Real Madrid Castilla. El primer clasificado, que entrena Mere, tiene a un futbolista muy experto como Cata Díaz, de 39 años, que jugó en el Getafe y el Atlético, entre otros, además del goleador nigeriano Cedric.

En el filial rojiblanco de Óscar Fernández juega el lateral de Navalmoral de la Mata, Carlos Isaac, que ya ha debutado en Primera a las órdenes del Cholo Simeone. Los leoneses que dirige Bolo tienen a un punta brasileño, Yuri, que lleva 18 goles. Y en el filial del Real Madrid, en el que Manolo Díaz tomó el relevo de Solari, el meta es Luca, hijo de Zinedine Zidane, y su goleador es el tinerfeño Cristo, con 20 dianas, que ya jugó en Primera con los blancos esta temporada en casa del Betis.

Finalmente, en el grupo II, el Logroñés y el Mirandés se jugarán la segunda plaza en la última jornada con dos puntos más para los riojanos de Sergio Rodríguez. El defensa central Javier Flaño, con cinco temporadas en Primera en el Osasuna y el joven goleador brasileño Marcos André son dos de sus futbolistas más importantes.

Mientras, el Mirandés precisamente se enfrentó al Badajoz en su última liguilla de ascenso a Segunda (temporada 2003-2004) junto al Lorca y al Pontevedra. A los burgaleses, que cayeron ante el Extremadura el pasado año, los entrena Borja Jiménez, destacando el delantero Claudio, la calidad de Yanis, la experiencia de Limones, Kijera, Paris…

En resumen, Fuenlabrada, Atlético de Madrid B, Ponferradina, Real Madrid Castilla, Logroñés, Mirandés o Hércules. Uno de estos siete equipos se enfrentará al Badajoz en la primera eliminatoria, la ida el 25 o el 26 de mayo en el Nuevo Vivero y la vuelta a la semana siguiente en tierras madrileñas, leonesas, riojanas, burgalesas o alicantinas. Habrá que esperar seis días aún para conocer al primer oponente del equipo de Mehdi Nafti, que llega a la lucha en un extraordinario momento con el reto del ascenso.

UN PARTIDO MÁS / Antes, el Badajoz debe afrontar un último partido este domingo (18.00 horas) en Sanlúcar de Barrameda ante un equipo que lucha por la permanencia y que es rival directo en esa pelea del Don Benito.

A la fase de ascenso no acudirá el Badajoz como sparring de nadie, como avisó el técnico Mehdi Nafti tras la victoria del domingo ante el Sevilla Atlético. «Si quieres jugar un playoff para salir en la foto, ¿de qué sirve?», se preguntaba el preparador. «Los fieles aficionados se acordarán de un playoff, pero al lado de un ascenso no es nada. No iremos de víctimas diciendo que el Badajoz acabó cuarto. Podemos sentarnos en la mesa de los grandes y eso te abre la puerta a aspirar a Segunda. Es pura felicidad», añadió.