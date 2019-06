Sillero se queda y Ricardo Durán se va del Don Benito

La plantilla del Don Benito va tomando forma a medida que se acerca el mes de julio. Ayer anunció una de las renovaciones más esperadas, la del delantero Jesús Sillero. Pero también tocó despedir a uno de los jugadores más respetados y queridos en el Vicente Sanz, Ricardo Durán, que no seguirá de rojiblanco.

La buena noticia para los aficionados calabazones llegó por la mañana con la renovación de Jesús Sillero. El delantero andaluz fue sin duda el mayor acierto en las incorporaciones del pasado mercado de invierno. Jugó 17 partidos, 16 de ellos de titular, y contribuyó con seis importantes goles para que el Don Benito consiguiera mantener la categoría. Los calabazones se aseguran a un punta con gol y buen juego que se une a las renovaciones del bloque extremeño, Gonzalo, Sebas Gil, Trinidad, Álex Herrera y David Agudo, a la que hay que sumar la de Juan García.

Pero el Don Benito también anunció ayer la marcha de uno de los jugadores más carismáticos y queridos de las últimas temporadas, Ricardo Durán. El lateral extremeño ha cumplido cuatro campañas de rojiblanco. Fue uno de los fijos de Juan García el año que se consiguió el ascenso y el pasado curso supo suplir cuanto tocó la ausencia de Álex Herrera y ser uno de los que tiraba del grupo desde el banquillo. Para la anécdota queda el vieja a Melilla, cuando la cancelación del vuelo de vuelta le impidió presentarse a unas oposiciones para el Cuerpo Nacional de Policía. Ahora, con 29 años afronta nuevos retos.

El jugador se confesaba en una emotiva carta en redes sociales, en donde admitía que tras no recibir ninguna comunicación del club ha optado por buscar otras cosas y aceptar que no se contaba con él. Pero a pesar de ello Ricardo Durán quiso agradecer a todos los miembros del club, a los entrenadores que ha tenido, a Patri, a la directiva, a compañeros y a mucha gente del entorno por estas temporadas. Todo sin rencor y haciendo gala de una gran profesionalidad. «Ni estoy culpando a nadie, ni voy a acabar mal ni nada por el estilo porque ese club, toda la gente que lo compone y toda la ciudad de Don Benito solo me ha dado momentos buenos y de alegría, me ha hecho sentir el tío más feliz del mundo».

Por su parte el Don Benito ha agradecido a Ricardo Durán su trabajo durante estos años y ha anunciado que el 31 de julio, con motivo de la visita del Extremadura al Vicente Sanz se le hará una despedida delante de la afición.