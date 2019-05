Simeone desliza que Griezmann acabará en el Barça

No irá al Manchester City. Pep Guardiola lo tiene claro. Tampoco acabará en el Paris SG como sostiene Thomas Tuchel. Ambos clubs han renunciado a la puja por Antoine Griezman, la estrella francesa del Atlético, destinada, si no hay un giro inesperado, a terminar en el Camp Nou.

Eso cree también Diego Simeone, el técnico rojiblanco, quien explicó que "cuando los jugadores quieren crecer van a clubs grandes". Y El Cholo puso dos ejemplos: "Van buscando equipos importantes como hizo Lucas con el Bayern Múnich y posiblemente con el Barcelona", dijo sin citar a Griezmann. No hacía falta. "Son equipos mejores que nosotros", añadió el técnico.

EL SILENCIO DE ANTOINE

Griezmann guarda silencio; el club azulgrana, también. Ahora toca trabajar en los documentos que sellen al segundo intento, eso sí, el fichaje del francés por el Barça. Firmaría para las próximas cinco temporadas, con un salario anual neto que rondaría los 17 millones de euros, por debajo de los 23 que ha percibido en el Atlético. De hecho, se espera, según el canal francés RTL, la llegada este fin de semana a Barcelona de Sevan Karian, abogado del delantero, para concretar todos los detalles del acuerdo.

Mientras se avanza en la documentación, grandes equipos de Europa abandonan esa puja antes incluso de que arranque, conscientes, claro, de que tienen poco que hacer si desean fichar a Griezmann. "El Barça puede estar tranquilo", llegó a decir Guardiola.

"No estamos interesados en él porque no nos lo podemos permitir", aseguró con contundencia el entrenador del City, quien tiene otro objetivo mucho más definido en el Atlético. Y no es Griezmann. Guardiola quiere llevarse a Rodri, el mediocentro rojiblanco, dispuesto como está a abonar los 70 millones de euros que fija su cláusula de rescisión.

El Paris Saint Germain tiene otras prioridades antes que fijarse en su compatriota. "Griezmann puede jugar en todos los equipos del mundo. Pero en estos momentos no es realista", admitió Thomas Tuchel, el técnico alemán, quien anda buscando jugadores de otros perfiles, especialmente de carácter "defensivo".

El club parisino mantuvo una negociación con la hermana del jugador la pasada semana, pero como reveló LEquipe ya era demasiado tarde porque la decisión estaba tomada.

COMUNICAR LA DECISIÓN (CAPÍTULO DOS)

Ahora hay que comunicarla con tacto para intentar acabar con los recelos que provocó su mediático anuncio del curso pasado. Entonces, los culés se irritaron por las formas, incluida la junta de Bartomeu. Y por el fondo. Ahora, es al revés. "Yo no juzgo a nadie, solo tengo palabras de agradecimiento hacia Antoine. Llegó de una manera y da un paso hacia un objetivo nuevo. Aprendí que en la vida no hay que juzgar las decisiones de los demás y que hay que dar todo sin esperar nada", dijo un diplomático, pero dolido Simeone.