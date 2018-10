Sin fuelle ni puntos en Soria

El Extremadura salió de vacío de Soria después de un partido apático y gris en el que un Numancia ordenado y combativo le doblegó con una falta lateral aprovechando otro despiste en la marca de la defensa azulgrana que sigue pagando con puntos los errores en defensa. Los azulgranas hicieron uno de los partidos menos lúcidos en lo que va de temporada y, a pesar de ello, tuvo una triple ocasión de oro para cazar un punto en Los Pajaritos, pero la falta de acierto lo evitó.

El partido tuvo dinámicas y el Extremadura salió al césped mejor que su rival. De hecho, los de Sabas, hicieron diez minutos muy buenos de inicio donde tuvo tres oportunidades. La primera para Valverde, quien tras recortar por fuera disparó forzado y el balón no encontró portería. Seguidamente, otra de Zarfino, que no se atrevió a controlar dentro del área tras un error en el despeje de un defensa rojillo y su remate de cabeza se marchó alto. Y la tercera, la más clara, la de Enric Gallego, quien tras bajar un melón del cielo de Soria, se despojó de dos rivales y su chut, con la izquierda, se marchó lamiendo la cepa del palo tras tocar en un defensa.

Parecía que el Extremadura iba a someter al Numancia en su estadio, pero en el primer bofetón del Numancia, los azulgranas cayeron a la lona. Llegó antes del cuarto de hora cuando una falta lateral botada por Fran Villalba la remató libre de marca en el segundo palo Escassi, que se zafó con una pantalla del marcaje de Zarfino y marcó lanzándose con todo al suelo. Un mazazo del que no se recuperaría el Extremadura en todo el encuentro.

Le costó reaccionar al cuadro de Sabas que, en la primera parte, apenas inquietó tras el gol la portería de Juan Carlos. Fue el cuadro soriano el que tuvo el control del juego con un fútbol básico y de antaño: cerrar por dentro, desplegar alas por fuera y colgar balones. Ahí hizo daño el Numancia al Extremadura. Álvaro, que debutaba bajo palos, tuvo que sacar una manopla arriba para evitar el segundo.

Roberto Olabe, el mejor del encuentro por parte del Extremadura, trataba de mantener en pie a su equipo con un derroche físico tremendo. Pero su oficio único no bastó. Pardo volvió al once para hacer el trivote, pero a Sabas no le gustó su contribución y lo sacó del equipo al descanso.

Sin pegada / En la segunda parte, se esperaba la reacción del Extremadura, pero lo cierto es que los de Sabas no se arrimaron a la portería del Numancia hasta el último cuarto de hora.

Fue el equipo local el que dispuso de las mejores oportunidades en la segunda mitad liderados por un Pape Diamanka colosal. El senegalés tuvo la mejor en el arranque del segundo acto con un disparo lejano que no cogió portería por poco.

El Numancia tuvo la oportunidad de sentenciar la contienda a la media hora del segundo tiempo, pero dejó vivo al Extremadura. Una contra vertiginosa de los rojillos acabó con un penalti cometido por Olabe que cortó con la mano un pase dentro del área. Fue Unai Medina el que tomó la responsabilidad, pero el lateral derecho numantino envió la bola arriba y dejó al Extremadura con opciones.

Le había guiñado un ojo la suerte al cuadro de Sabas y le concedió una última oportunidad. No una normal, sino triple. Un balón filtrado desde atrás lo remató dentro del área Álvaro Romero con una parada de colocación de Juan Carlos. El rechace llegó a Rennella, quien con todo a favor, disparó potente al cuerpo del portero. Y el segundo rechace de Enric, se marchó a las nubes. Fue una oportunidad de esas que sabes que nunca más vas a tener.

Y así fue, el partido fue muriendo al compás de las opciones de un Extremadura que sigue en descenso y que necesitará reaccionar el viernes ante el Cádiz.

numancia 1

extremadura 0

3Gol: 1-0 Escassi, min.13.

3Árbitro: Domínguez Cervantes (andaluz). Amonestó con amarilla a los locales Escassi; y a los visitantes Olabe y Enric.

3Estadio: Los Pajaritos.

3Espectadores: 3.000.

3Incidencias: Partido correspondiente a la octava jornada de Segunda División.

3Numancia: Juan Carlos; Calvo, Escassi, Higinio (Viguera, min. 70), Nacho, Yeboah, Valcarce, Medina, Atienza, Fran Villalba, Diamanka (Larrea, min. 61).

3Extremadura: Álvaro; Aitor, Djalo, Alex Díez, Pomares, Zarfino, Olabe, Pardo (Rennella, min. 46), Kike Márquez (Romero, min. 59), Valverde (Billy Arce, min. 84), Enric.