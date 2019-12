Sin ir a la Copa, pero con dignidad

Para el Nissan Al-Qázeres Extremadura hubiese sido hermoso dedicarle la victoria y hasta la clasificación para la Copa de la Reina a la pequeña Mia, la hija de su exjugadora Carla Nascimento y de su fisioterapeuta, José Moreno ‘Perry’, nacida horas de recibir al Perfumerías Avenida. Pero era un imposible, y más con las circunstancias extra. Fue un mal menor firmar un marcador decente, 55-69, y sobre todo confirmar el subidón de moral que supuso ganar la semana pasada en la pista del Campus Promete.

Es extraordinario haber llegado a estas alturas con opciones de acudir a la fase final de Salamanca en un puesto que finalmente ocupará el Ensino lucense. Cinco victorias son solo una menos que las que las que se contabilizaron la pasada temporada a estas alturas, cuando había un grupo de jugadoras más experimentadas.

Con sus errores a la hora de hacer la plantilla, el técnico Ricardo Vasconcelos está completando un gran trabajo. Parece haber salvado la situación límite que supuso acumular cinco derrotas prácticamente consecutivas por marcadores terribles. Haber vencido en Logroño pone cerca ya la salvación, auténtico objetivo, aunque hay que rematarlo en la segunda mitad. Quizás con algún retoque --ya se apunta a la inminente salida de Khadidiatou Diouf, sustituida por una pívot comunitaria-- haya más garantías.

De momento, lo que se evitó ante el Perfumerías fue un dolor de muelas ofreciendo una imagen bastante aceptable, ya que al triunfo ‘para Mia’ solo podía aspirarse en el mundo de las utopías.

Frente a un multimillonario oponente, más cuesta arriba se puso todo al confirmarse las bajas por lesión de Bozica Mujovic y Julia Melina. Con la de María

Romero perenne, el fondo de armario local quedó reducido casi a la nada. La forma de disimularlo es dejándoselo todo sobre la pista. Y eso se consiguió desde el salto inicial.

RESISTENCIA INÚTIL / Fueron emocionantes los primeros compases, con el Al-Qázeres jugándole de tú a tú a las salmantinas, donde apenas hay diferencias entre titulares y suplentes. Son nueve jugadoras súper dotadas en lo físico y en lo técnico.

Ni siquiera un primer arreón visitante (del 6-5 del minuto 3 al 10-20 del 7, tras dos triples seguidos) ablandó a las chicas de Vasconcelos, que llegaron al final del primer cuarto con un 19-25 que solo tenía como ‘pero’ haber concedido demasiados puntos.

Sin Mujovic, era una buena oportunidad para que Arica Carter se reivindicase en la dirección y fue un reto que sacó moderadamente adelante. También Miriam Forasté, por debajo de su nivel durante lo que se lleva de temporada, se mostraba mucho más agresiva. Y Jennie Simms volvía a ser la ‘súper clase’ que impresionó durante el tramo inicial de la campaña.

El Avenida intentaba escaparse, pero no lo lograba (29-38 al descanso). Se intuía que tarde o temprano acabaría sentenciando, pero mientras tanto el Al-Qázeres se permitía el lujo de soñar porque a esas alturas hasta el Ensino perdía en Bembibre.

Sacar el billete copero hubiese sido un fenómeno paranormal, pero a poco de iniciarse la segunda parte era todavía factible (37-40, min. 22; 42-47, min. 26). No llegaba a desesperarse el subcampeón liguero, que rotaba sin piedad con la intención de asfixiar al Al-Qázeres. Y lo fue logrando (44-56, min. 30).

Tenía que llegar y llegó. Las fuerzas se acabaron en las locales y ya entrado el último cuarto se alcanzaron los 20 de desventaja (48-68 a 3:37). E incluso así no se rindieron las cacereñas, decididas a no recibir una paliza que hubiese sido injusta. Hasta debutaron las canteranas Carla Ollero y Cristina Abad. No habrá Copa en Salamanca. Sin embargo, es evidente que el Al-Qázeres ha recuperado las constantes vitales y así, y con una clasificación desahogada, todo será más fácil.