Sin perdón para Jordi Alba

La segunda lista de Luis Enrique volvió a deparar sorpresas. Le gusta al técnico asturiano dejar su sello. Con las bajas por lesión de Carvajal, Íñigo Martínez, Isco, Sergi Roberto y Diego Costa, se esperaban novedades. Bartra, Koke, Alcácer y Jonny Otto fueron los agraciados. El gran damnificado, nuevamente, Jordi Alba. Busquets es el único azulgrana entre los 23 elegidos para el amistoso del 11 de octubre ante Gales en Cardiff y el duelo contra Inglaterra de la Liga de las Naciones del lunes 15 en el Benito Villamarín.

Si en su primera convocatoria apareció Lucho apuntando los nombres en una pizarra, ayer tocó un vídeo en las redes sociales colgando las camisetas de los premiados en un vestuario. La principal duda se resolvió pronto. Tras mencionar a los porteros (Kepa, Pau y De Gea) dio paso a los laterales izquierdos: Gayá y Marcos Alonso.

«No es un tema tabú»

A la quinta camiseta ya se sabía que Jordi Alba volvía a quedarse fuera. El castigo del debut tuvo continuidad. Luis Enrique no perdona y sus desavenencias con el jugador catalán parecen no tener solución. «No hablo de los que no están. No es un tema tabú, pero no voy a hablar de los que no están», repitió al ser cuestionado por el carrilero. «¿Uno solo del Barça? Para mí eso no tiene morbo. Eso es más ámbito de la prensa. Nadie por la calle me dice esas cosas. La gente solo quiere que gane España», zanjó al valorar la escasa presencia culé en la Roja.

La última camiseta deparó la presencia de Paco Alcácer. El punta del Barça ha encontrado la felicidad en su cesión al Borussia de Dortmund, con el que ha tenido un notable comienzo de temporada. La lesión de Costa también ha favorecido su regreso en una delantera sin referentes claros. «A Paco lo conozco. En el Barça no tuvo muchos minutos y ahora está jugando y marcando. Por eso está aquí».

El técnico mantuvo el buen humor hasta que se le insistió en Alba. Tampoco le gustó que le cuestionaran alguna decisión, como la inclusión de Jonny como lateral derecho cuando suele jugar por la izquierda. Más dicharachero se mostró al valorar como reaccionaría si Florentino Pérez si fijara en él, como hizo con Lopetegui: «Es una buena pregunta, pero es un condicional. Y si, y si… ¿Y si se cayera esta sala y muriéramos todos?», bromeó antes de destacar la importancia del duelo ante Inglaterra. «Es vital. Hay pocas cosas que probar. Con la camiseta de España no se pasa el rato. Se compite».