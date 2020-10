Sinner, el rival de Nadal que iba para esquiador

Rafael Nadal jugará este martes su partido 100 en Roland Garros, donde solo ha perdido dos veces (Soderling, 2009 y Djokovic, 2015). Será su 14 presencia en los cuartos de final de un torneo que ha ganado en 12 ocasiones y donde, en una extraña y atípica época para el tenis, aspira a un nuevo título que le colocaría igualado a Roger Federer con 20 Grand Slams.

Un larguirucho y delgado tenista italiano, Jannik Sinner (75 mundial), nácido hace 19 años en San Candido, en el sur del Tirol cerca de Austria, será el rival que le espera en la la pista , con la ilusión y las ganas de probarse por primera vez ante Nadal.

"¿Ganarle? Eso no será la cosa más fácil, seguro. Veremos", decía el tenista entrenado por Riccardo Piatti, considerado por muchos como una de las promesas con más progresión en el circuito . De momento, en Roland Garros, Sinner se ha convertido en el primer tenista que a su edad alcanza los octavos de final, después que un tal Nadal, lo hicieran en el 2005.

CAMPEÓN DE SLALOM

Sinner ha explicado que fue Piatti quien con 13 años le acogió y le convenció para ser tenista porque su camino deportivo entonces estaba en las pistas de esquí, ya que sus padres tienen un restaurante en el Tirol y él despuntaba como esquiador, hasta el punto de que ganó un campeonato de Italia de su edad en slalom en el 2008.

Desde que optó por el tenis, Sinner se ha convertido en una de las realidades de la Next Gen que debe tomar el relevo a Federer, Nadal y Djokovic y el año pasado conquistó el Masters de esa categoría (sub 23) que se juega en Milán. Sinner no tiene todavía títulos del circuito en su palmarés pero si victorias destacadas ante top ten como la última en Roland Garros ante Alexander Zverev o hace unas semanas contra Stefano Tsitsipas en Roma.