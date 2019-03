Situación límite en el Plasencia, que adeuda tres mensualidades

Plantilla y técnicos se encuentran al límite, ya que se adeuda a muchos cerca de tres mensualidades», se puede leer en el escrito que sacó ayer a la luz el vestuario de la UP Plasencia, de la Tercera extremeña. Una situación que viene arrastrando el conjunto placentino esta temporada.

No obstante, este conflicto tiene su origen en la campaña anterior. «El año pasado tuvimos problemas también, contamos con la ayuda de un inversor extranjero que solo aportó el 10 por ciento de lo prometido y eso genera el desfase que tenemos, no es echar balones fuera, es la realidad», confiesa el vicepresidente de la UPP, José Antonio Quijada.

En el comunicado, la plantilla admite y reconoce el trabajo de la directiva para arreglar esta situación, aunque también muestra su «incertidumbre» por dichas deudas. «Es una pena no cumplir en tiempo y forma con lo prometido, pero que tengan total seguridad de que lo vamos a hacer», indica Quijada.

Además, en el escrito, la plantilla y cuerpo técnico también afirman que seguirán «defendiendo el escudo y trabajando con la misma profesionalidad que el primer día», aunque esta situación pueda afectar a los resultados, como así reconoció el técnico Luismi en la rueda de prensa tras el encuentro ante el Mérida.

«Estamos orgullosos del rendimiento del equipo, una plantilla corta que lucha cada partido. Entramos pocas veces en el vestuario, pero el domingo entramos para darles las gracias por dejarse el alma. Son un grupo muy bueno, son muy buenas personas, pero entiendo que esta situación afecte a lo deportivo», explica el vicepresidente de la UPP.

FACTORES Y PLAZOS /En el comunicado, el vestuario cree que «no se están dando las condiciones necesarias para encontrar una solución definitiva» y es que, de momento, no hay plazos concretos para atajar este problema. «No sabemos exactamente cuánto durará esta situación», reconoce Quijada. En este sentido, el vicepresidente del club placentino ha reiterado que los jugadores y cuerpo técnico pueden tener la «seguridad de que acabarán cobrando la cantidad que se les adeuda», aunque ha señalado que «quizás cuando acabe la temporada todavía tengamos un atraso de mes o mes y medio con los futbolistas», detalla.

La situación es complicada. «No todos los jugadores sufren la misma situación, a algunos se les deben tres meses y a otros no. Muchas veces tenemos dinero y lo consensuamos con ellos para ver cómo hacemos el reparto, siempre se intenta ayudar a quien más lo necesita», confiesa también Quijada.

«Muchas veces, no solo nosotros, no tenemos los pies en el suelo. Nos dejamos llevar por el corazón, queremos hacer un proyecto grande, confiamos en contar con grandes recursos y estos no acaban llegando en tiempo y forma», asume el vicepresidente.

A pesar de ello, las relaciones personales siguen siendo buenas. «No nos pilla por sorpresa, en la última reunión estuvieron los capitanes y nos comunicaron esta posibilidad. Los entendemos y caminamos en el mismo sentido para arreglarlo lo antes posible», concluye el directivo.