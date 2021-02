Sobrepasar al Talavera es la motivación del Don Benito en el Vicente Sanz

El Club Deportivo Don Benito recibe este domingo a las 12.00 horas al Talavera de la Reina, un encuentro en el Vicente Sanz al que de nuevo no podrá entrar el público. La principal novedad en el conjunto dombenitense es la baja del central Ismael Heredia por molestias. Chinchilla, tocado, también podría caerse de la convocatoria.

El cuadro calabazón afronta este partido probablemente en su mejor momento de la competición, con una dinámica positiva. La derrota al acabar el año en Socuéllamos fue un punto de inflexión en la liga. Después han venido muy buenos encuentros de los rojiblancos, con dos victorias frente a Villarrubia en casa y Villarrobledo fuera, un empate en el Francisco de la Hera y solo una derrota, pero contra el todopoderoso Badajoz y cuajando un más que aceptable partido. El choque de este domingo será ante un rival directo, muy difícil, con unos de los mejores resultados a nivel nacional en la categoría como visitante.

Lo que más preocupa a Juan García es el bloque defensivo de los manchegos, que acumulan varios partidos con su portería a cero. «Hemos trabajado muy concentrados en nuestras sesiones preparatorias con vistas a este partido», indica en la previa.

Las últimas incorporaciones, tanto Ginaid como Yuya, estarán convocados, según ha adelantado el técnico por lo que supondrán un importante apoyo para los rojiblancos. En los últimos entrenamientos ya han supuesto un impulso para el equipo haciéndolo más competitivo. Según el técnico, no solamente estarán convocados, sino que tienen bastantes opciones de participar a lo largo del encuentro. No en vano están apretando en los entrenos a los más habituales, quienes no deben relajarse ante unos refuerzos que vienen empujando en la lucha por un puesto en el once.

Sobrepasar al Talavera será la principal motivación para el Don Benito. Los calabazones están situados en la quinta posición de la tabla, a dos puntos del propio Talavera. En caso de ganar, el Don Benito sobrepasaría a los talaveranos. En la primera vuelta, en el Municipal de El Prado, el Don Benito arrancó un empate en una igualada a uno que llegó en tiempo de prolongación con un gol de Abraham.

Nuevamente el choque se disputará a puerta cerrada debido a las restricciones motivadas por la pandemia de covid.

Alineaciones probables:

Don Benito: Sebas Gil, Trinidad, Álex Herrera, Fran Djemia, Peli, Gonzalo Barroso, Artiles, Manu Ramírez, Rafa Mella, Tete y David Agudo.

Talavera: Edu Sousa, Dorrio, Góngora, Añón, Mario, Monroy, Rodrigo, Bourdal, Vicente, Ceberio y Víctor Cruz.

Árbitro: Alejandro Quintero González (andaluz).

Estadio: Vicente Sanz.

Hora: Domingo, 12.00.