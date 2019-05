Socuéllamos, rival del Mérida con la vuelta en el Romano

Antes de que comenzara el sorteo de ayer en La Ciudad del Fútbol de Las Rozas entre los campeones de Tercera en todas las quinielas se hablaba de cuatro cocos. Y el bombo fue tan caprichoso que los ha emparejado entre ellos: al Racing de Ferrol con el Jaén y al Socuéllamos con el Mérida.

A pesar de la dureza del rival manchego, la buena noticia en la que coinciden tanto el director deportivo del Mérida, Rubén Andrés, como el entrenador, Santi Amaro, es que la vuelta se disputará en el Romano. La ida de momento no tiene ni día ni hora.

Ambos reconocen que «es un equipo muy duro, pero al que conocemos muy bien». Para Amaro, el partido de ida «viene condicionado por el terreno de juego», de pequeñas dimensiones y de césped artificial, aunque en este sentido «durante la competición hemos sabido adaptarnos a este tipo de superficie y buscar distintos registros». El técnico afirma que «es una eliminatoria a 180 minutos, pero hacer gol fuera de casa puede ser muy importante y la vuelta con nuestra gente, todavía más, aunque estoy convencido que la gente también va a estar con nosotros allí». En este sentido, ambos clubs anunciaron ayer que van a facilitar, «en principio», 400 entradas a cada afición rival. Un número que parece escaso a tenor de las reacciones en redes sociales de los aficionados emeritenses.

El morbo de la eliminatoria lo pone el exjugador del Mérida, Juan Carlos Belencoso. El delantero manchego fue el ídolo de la parroquia romana en la temporada 2004-2005, ya que fue el máximo goleador del grupo en aquel ejercicio en el que el cuadro emeritense, por entonces con la denominación UD, terminaría consiguiendo el ascenso a Segunda B. Además, Cristo acaba de igualar el récord que tenía el propio delantero de marcar en dicha temporada durante diez jornadas consecutivas, por lo que si el pichichi de la Tercera extremeña marcara en la ida batiría la marca.

NÚMEROS QUE ASUSTAN / Los números del equipo manchego, que la temporada pasada eliminó al Cacereño en la segunda ronda del playoff, realmente asustan, pues ha sido campeón con 91 puntos (los mismos que el Mérida), aventajando en 16 al segundo y tercer clasificado, Villarrubia y Villarrobledo, respectivamente. Ha obtenido 28 victorias (una más que los emeritenses), 7 empates (tres menos) y tres derrotas (dos más), anotando 83 goles y encajando solamente 16. En la faceta goleadora, el Mérida ha marcado 9 goles más, pero también ha encajado 7 más. A pesar de ser un equipo perfectamente adaptado a su terreno de juego, llama la atención que las tres derrotas hayan sido en el Paquito Giménez, su estadio.

A nivel individual, Rubén Andrés reconoce que ha sido uno de los equipos que «más he visto», afirmando que es «un auténtico equipazo, pero nosotros también lo somos. Es cierto que era uno de los que no queríamos, pero entendemos que no hay favorito». Para el director deportivo emeritense es una buena noticia la vuelta en casa porque «por norma general, los partidos de ida suelen ser más de respeto entre ambos, así que sería muy importante marcar allí o por lo menos la portería a cero, para que laauténtica final se juegue en el Romano».

Además de Belencoso, que ha marcado 18 goles, también destaca sobremanera su acompañante en el ataque, Antonio Megías, que ha anotado 23. Las jugadas a balón parado serán claves en el choque. En esta faceta, el especialista es Zurdo. La estrechez del campo también supone que incluso los saques de bandas se conviertan en balones al área, algo de lo que siempre se encarga el lateral derecho Carlos García. También destacan hombres en el centro del campo como Juanma Acevedo, que ha marcado siete goles.

Haciendo una comparativa en el reparto de los goles entre ambos equipos, cabe destacar que en el Socuéllamos, entre Megías y Belencoso suman casi la mitad de los goles de su equipo, mientras que en el Mérida el gol está más repartido. Además de los 26 de Cristo, también están mostrando una gran faceta goleadora futbolistas como Santi Villa y Joaqui Flores, además de tener a Miguel Ángel Espinar que acaba de llegar y a Kevin.