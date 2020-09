La sorpresa del más rápido

Ha sido el protagonista del deportista extremeño este fin de semana. El atleta pacense del Club Atletismo Badajoz David García Zurita logró el récord de España sub-16 de 100 metros lisos con una marca de 10.74. Es la segunda plusmarca que consigue en la misma temporada tras obtenerla en 100 y 300 metros. «No lo asimilo de momento. No me lo creía, iba con una marca de 10.93 y al ver bajar mi marca dos décimas ha sido una pasada, increíble. El objetivo era correr lo mejor que podía, disfrutar del campeonato y si podía coger alguna medalla, encantado», dice.

Sus sensaciones en la segunda jornada del Campeonato de Extremadura absoluto en Cáceres «fueron normales. No creía que al final de la carrera había hecho esa gran marca, pensaba que sí la mejor marca personal, 10.90 o 10.80 pero al escuchar el 10.74 la cara que se me quedó fue graciosa». En ese momento pensó «¿qué acabo de hacer? Qué locura acabo de hacer. Es la mejor marca que he hecho y espero bajarla».

También tiene mucho mérito con 15 años ser campeón de Extremadura absoluto, «aunque estoy más contento por la marca. Es una recompensa y lo que importaba en ese campeonato era la medalla», explica. Cuando habló con su entrenador Luis Carretero se le saltaban las lágrimas. «Bajar dos décimas mi marca personal, una décima el récord de España, lograr la mínima para el campeonato de Europa de una categoría más… No me lo creía realmente».

Lleva siete años practicando atletismo. Empezó en su colegio en Los Maristas de Badajoz y después pasó al grupo del Club Atletismo Badajoz con Carretero. La temporada 19-20 «ha sido la mejor de mi carrera. El año pasado quedé subcampeón de España y aún me quedan dos campeonatos para demostrar lo que puedo dar. Llevo desde mayo entrenando por el coronavirus y llevo dos récords de España de 100 y 300 metros».

En un mes disputará el campeonato de España, 24 y 25 de octubre en Granollers (Barcelona). Y volverá a llegar con las máximas expectativas. «Quiero dar lo mejor de mí, intentaré conseguir las medallas en 100 y 300 y que salga lo que salga». Este mes lo afronta «con mucho cuidado de contagio porque uno sería bastante peligroso o un confinamiento. Rezando para que no pase eso a nivel personal y de la comunidad. Que haya suerte y no pase nada».