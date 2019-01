Sorteo terrible para el Al-Qázeres

No pasa por un momento feliz el Nissan Al-Qázeres Extremadura: tres derrotas consecutivas en la Liga Femenina Dia, la relevante lesión de Shacobia Barbee y ahora, en el pórtico de una cita ilusionante como la Copa de la Reina, un mal sorteo. Le ha correspondido en los cuartos de final de la cita de Vitoria el peor rival posible: tener enfrente al Perfumerías Avenida, campeón de casi todas las competiciones nacionales durante los últimos años, invita a la eliminación, salvo sorpresa monumental.

Será el 1 de marzo a las 17.00 horas en el pabellón Mendizorroza y con las cámaras de Teledeporte en directo. En el club extremeño se deseaba un emparejamiento con el Cadí La Seu, el cabeza de serie menos poderoso, o, como mal menor, con Gernika o Uni Girona, también difíciles, pero seguramente no tan inasequibles como el conjunto de Salamanca. Sin ir más lejos, ambos se enfrentaron el pasado sábado en el Serrano Macayo con un contundente 42-73 como resultado.

CON ESPERANZA / «Sobre el papel es el peor rival que nos podía tocar», dijo Jesús Sánchez, el técnico cacereño, que piensa primero en la cita liguera de este sábado ante el Gernika.

No ha habido más remedio que poner a este mal tiempo una buena cara. «No deja de ser una competición que no tiene que ver con la liga. Es un premio por el buen trabajo que hemos hecho en la primera vuelta. El cambio de escenario y la situación es una motivación extra para jugadoras y entrenadores. Eso hará que se vaya con más ilusión si cabe a pelearlo», añadió. Consideró «obvio» que su oponente sea el favorito, pero por eso mismo apeló a «intentar aprovechar la oportunidad porque no todos los años se juega una Copa de la Reina. Hay que prepararlo bien y disfrutarlo para darle más emoción».

El Perfumerías Avenida-Nissan Al-Qázeres será el tercero de los cuatro partidos de cuartos de la cita de Vitoria dentro de un nuevo formato copero con ocho equipos. El jueves 28 de febrero, Girona y Valencia iniciarán la competición a las 17.00 para dar paso a continuación al enfrentamiento entre Cadí La Seu y el anfitrión, el RPK Araski.

En el caso de una hipotética victoria cacereña el viernes, disputaría la segunda semifinal del sábado 2 (17.00 horas) ante el vencedor del Gernika-IDK Gipuzkoa del viernes a las 19.30. La final es el domingo 3 a las 13.00.

No ha gustado en Salamanca tener que jugar en viernes. El club asegura que, cuando en junio se amplió la Copa a ocho participantes, se llegó al compromiso de que el Avenida disputase el jueves su partido de cuartos para aligerar su calendario, que incluye el ‘playoff’ de la Euroliga la siguiente semana.