«Soy el primero con ambición, pero no nos podemos poner metas»

El seleccionador Jorge Vilda no mide el éxito en llegar lejos en el Mundial, sino en dar un salto cualitativo a medio plazo. Con la única meta de ganar el primer partido de la fase de grupos (mañana ante Sudáfrica), el técnico advierte de la posible decepción con las expectativas generadas en los últimos meses.

–Acaba de cumplir 50 partidos al frente de la selección. Ha sido testigo precisamente de los años de mayor crecimiento del fútbol femenino en España.

–Los cambios en estos últimos años han sido muy grandes. Primero con el apoyo institucional, jugando partidos amistosos contra rivales potentes que te hacen que te midas, ofreciendo a las jugadoras las mejores condiciones posibles. Con la nueva federación gozamos de todo absolutamente, y los clubs también han apostado del todo por el fútbol femenino y lo han puesto en el organigrama profesional. La consecuencia es que las jugadoras se empiezan a dedicar a ello y se centran en el fútbol, lo que mejora el rendimiento. En la punta es todo más profesional. Y, en la base, las jugadoras reciben mejor formación porque los entrenadores están más preparados. Antes un equipo femenino lo entrenaba un padre, ahora incluso hay especialistas. Todo es mucho más profesional y vienen mejor formadas, todo suma.

–Llama la atención la cantidad de tecnología que utilizan en los entrenamientos, incluso un dron para captar los movimientos.

–Queremos hacer un fútbol vanguardista y tenemos que utilizar tecnología porque te da muy buena información. Las valoraciones subjetivas que haces como entrenador te diferencian del fútbol de deportes más cíclicos donde hay tiempos, distancias... El fútbol es distinto y el análisis subjetivo es lo que te hace pasar de entrenador a buen entrenador.

–¿Usted siente más presión?

Tenemos ganas, ilusión y expectativas que el equipo se ha ganado en la fase de clasificación y con un buen rendimiento contra rivales importantes. Veo cómo están las jugadoras y estoy convencido de que vamos a ser mejores después del Mundial. Viéndolo desde ahí no tienes por qué sentir presión. Y creo que ellas tampoco la sienten. Tienen la responsabilidad de representar a la selección, pero saben que la gente va a estar viéndonos y apoyándonos y que va a ser todo bueno para su fútbol.

–Llevamos meses de gran expectación, estadios que se llenan, más patrocinadores y medios que se suman... ¿Cómo puede contribuir el Mundial a esto?

–Nuestro objetivo es crecer y mejorar. Estamos en la posición 13ª del ranking y hasta llegar al número uno hay un proceso que estamos haciendo. Nuestro fin es mucho mayor que el Mundial, no podemos verlo cómo un fin en sí mismo.

–Pero sí puede contribuir a dar más visibilidad a las mujeres en el fútbol. Cuando ganas te siguen más. ¿Quién jugaba al bádminton antes de Carolina Marín?

–Lo queremos hacer excepcionalmente bien para que la gente se anime. El fútbol femenino estaba aceptado y punto, y ahora está totalmente normalizado.

–No se pone metas pero la exigencia comienza a llegar. ¿Estamos viviendo una burbuja?

–Ese globo está bastante hinchado, no exageremos.

–¿Cualquier resultado puede entenderse como un fracaso?

–Es lo que viene. En las entrevistas me harto de intentar poner las cosas en su sitio sin ser negativo. Soy el primero con ambición y ganas de hacerlo bien, pero nosotros mismos no nos podemos poner metas. No es realista. No podemos ir más allá del primer partido. En el anterior Mundial no ganamos un partido y teníamos grandes jugadoras.

–Decía Lola Gallardo que esa crítica se echaba en falta en el fútbol femenino, que es un síntoma de que se está creciendo.

–La crítica es inherente al fútbol. Cuando se pierde es porque lo has hecho mal y cuando ganas es porque lo has hecho bien. El entorno funciona así y debes entenderlo, pero los entrenadores tenemos la obligación de hacer las valoraciones por el rendimiento y no por el resultado. Hay días que haces todo por ganar pero por factores que no controlas, has perdido. La prensa lo puede vender como un fracaso y nosotros no lo vemos así. Hay otros días que pierdes porque juegas más. Hay días que ganas y no lo has hecho muy bien, pero en el fútbol hay un factor que no quiero llamar suerte pero que te puede condicionar. No nos quedamos con el resultado.

–España es la tercera selección más joven tras Jamaica y Japón. ¿Puede ser un hándicap?

–No lo creo. Las jugadoras que son más veteranas, creo que Meseguer es la más mayor, tienen experiencia. Corredera, Vicky... Las más jovencitas han jugado Mundiales y Eurocopas: no una cita absoluta pero han jugado partidos importantes, finales de Champions...

–Una de las ausencias más comentadas en esta cita tan importante es la de Ángela Sosa, uno de los pilares del Atlético de Madrid, campeón de Liga. ¿Qué le ha faltado para estar?

–Tiene que seguir trabajando en la misma línea. Ha estado con nosotros y ha estado bien, pero otras jugadoras nos han convencido más. Son las decisiones más duras que se pueden llegar a tomar cuando te toca elegir. Una jugadora como Ángela Sosa tiene nivel, está capacitada y lo ha hecho todo para estar en el Mundial, pero tenemos que dar una lista de 23. Le aconsejaría que siga por el mismo camino porque tiene opciones de entrar. En cualquier momento puede estar. Ella es competitiva, no va a bajar los brazos y va a seguir luchando y va a estar atenta por si llega nuestra llamada.

–Dijo que había plan A, B, C y un plan para la épica.

–El plan A lo conoce todo el mundo pero a veces no funciona y tenemos que cambiar a jugadoras y buscar otros perfiles. Si tenemos más espacios, por ejemplo, cambiar más a posesión. El plan C es un cambio de sistema, y la épica es algo que tenemos siempre entrenado por si sufrimos un resultado adverso y queda poco tiempo, saber qué podemos hacer y tenerlo preparado.

–¿Cuál sería el escenario ideal al terminar el Mundial?

–Las valoraciones las haremos después. Ahora llevamos todas las opciones preparadas.