Steven Prieto asegura que llega al Badajoz para aportar «goles y trabajo»

El último fichaje del Badajoz en el mercado invernal: Steven Nicanor Prieto Morales (Oviedo, 1997) espera aportar «goles y trabajo». El delantero de 22 años estuvo en la cantera del Sporting de Gijón, en el juvenil del Barcelona, en categorías inferiores de la selección española y procede del filial del Oviedo, en el que ha jugado esta temporada 16 encuentros.

Steven debutó en Segunda con el primer equipo hace dos temporadas, jugando dos encuentros y la pasada temporada, ocho en el Real Oviedo y 27 en el Oviedo B de Segunda B. «Soy un delantero con bastante movilidad, me gusta cuerpear con los centrales, pegarme a ellos, soy rápido a las espaldas de los centrales y me gusta estar en el área que es donde vivo y tengo que estar», declara el futbolista blanquinegro.

EL VÍDEO DE LA COPA / Steven se siente «muy feliz» en sus primeros días en el club pacense. «Mis compañeros me han arropado desde el primer día y estoy muy contento, ilusionado y con ganas de jugar». Justo antes de fichar vio al Badajoz ante el Granada en la Copa del Rey. «Sabía todo lo que estaba haciendo y vi un vídeo que habían subido a Instagram y es un nivel de club como el Oviedo o cualquiera de los grandes. La afición es brutal y tengo que dar ese paso hacia adelante para poder demostrar que puedo ser jugador del Badajoz».

Al ser delantero «tengo que marcar goles y si no, trabajo que también me caracterizo por ello. Con ese cómputo general espero hacer grandes cosas en el club». Está convencido en marcar goles «que es lo que he hecho toda la vida aunque la última no ha sido grata. Pero no me preocupa y espero tener una buena racha y hacer goles».

En el vestuario la han recibido varias caras conocidas. Coincidió con Álex Corredera en el Barça y se enfrentó a otros compañeros ahora en el Badajoz como Isma Cerro y Gorka Santamaría.