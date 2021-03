Stuyven, el más listo en San Remo

Ni Julian Alaphilippe, ni Wout van Aert ni Mathieu van der Poel, que aspiraba a suceder a su abuelo, Raymond Poulidor, 60 años después. La victoria en la Milan-San Remo ha sido este sábado para Jasper Stuyven, el más listo y el más valiente. El ciclista belga del Trek-Segafredo, que ha sorprendido a los favoritos con un bravísimo ataque a tres kilómetros del final, nada más acabar el descenso del Poggio, que le ha valido el triunfo más importante de su carrera. El australiano Caleb Ewan solo alcanzó su rueda trasera sobre la línea de meta. Van Aert, campeón el año pasado en la Via Roma, volvió a subir al podio, pero dos peldaños por debajo.

La Classicissima se corrió a todo trapo. Solo Gianni Bugno en 1990 y Filippo Pozzato en el 2006 tuvieron que ir más rápido que Stuyven (45,064 km/h) para levantar los brazos en San Remo. El pelotón se partió en dos en la Cipressa y el equipo Ineos tiró a bloque en el descenso para evitar el reagrupamiento, aunque este se produjo justo al pie del Poggio.

Alaphilippe al ataque

La velocidad imprimida por el equipo británico, con un imponente Filippo Ganna, provocó que nadie atacara en los primeros compases de la subida, hasta que Alaphilippe vio su momento y se lanzó, pero Van Aert saltó a por él y a por el belga se fue Van der Poel, seguido por un Ewan cuya candidatura ganaba enteros pensando en una 'volata'.

Del grupito que coronó en cabeza se puso a tirar Tom Pidcock (Ineos) a una velocidad infernal que provocó incluso algún susto en alguna curva. Pero su esfuerzo cesó al acabar la bajada y en ese momento de duda lanzó su ataque Stuyven, a poco más de tres kilómetros de meta. El trío de favoritos se marcaba entre sí y a por el corredor del Trek solo saltó Soren Kragh Andersen (DSM).

"Todo o nada"

Stuyven miró hacia atrás y vio venir con fuerza al danés, que le atrapó y siguió dándolo todo, con el belga guardando fuerzas a su rueda, calculando cuántos metros de esprint quedaban en sus piernas mientras el grupo de los favoritos se lanzaba a por ellos. A 150 metros del final hizo su último esfuerzo, adelantó a su inesperado gregario y logró cruzar la meta liderando al grupo, por delante de un Ewan que, como en el 2018, se quedó a las puertas del triunfo, batido por el ataque lejano de un rival, entonces Vincenzo Nibali.

"Todos sabíamos que había tres corredores muy fuertes, así que parecía que no podíamos correr por la victoria, pero yo fui a por ella", explicaba Stuyven tras la victoria. "Me encontré muy bien todo el día y al final también. En el Poggio había muchos corredores rápidos, sabía que tenía que intentarlo a todo o nada. Al sprint igual podría haber acabado entre los cinco primeros, pero preferi ir a por todas y he logrado la mejor victoria de mi carrera".

Aranburu, otra vez séptimo

El mejor español fue Álex Aranburu (Astana), que repitió la meritoria séptima plaza del año pasado en una carrera en la que Óscar Freire sigue siendo el único nombre español en el palmarés (2004, 2007 y 2010).

También repitió plaza, la más amarga, Peter Sagan, de nuevo cuarto y que colecciona grandes puestos en una carrera que siempre se le resiste. Se estrenó con un 17º puesto en el 2011 y desde entonces ha sido segundo (dos veces), cuarto (cinco veces), sexto décimo y 12º.

Clasificación:

1. Jasper Stuyven (BEL/Trek), 299 km en 6 h 38:06

2. Caleb Ewan (AUS/LOT) m.t.

3. Wout van Aert (BE/JUM) m.t.

4. Peter Sagan (SVK/BOR) m.t.

5. Mathieu van der Poel (NED/ALP) m.t.

6. Michael Matthews (AUS/BIK) m.t.

7. Álex Aranburu (ESP/AST) m.t.

8. Sonny Colbrelli (ITA/BAH) m.t.

9. Soeren Kragh Andersen (DEN/DSM) m.t.

10. Anthony Turgis (FRA/TDE) m.t.

11. Matej Mohoric (SLO/BAH) m.t.

12. Matteo Trentin (ITA/UAE) m.t.

13. Greg Van Avermaet (BEL/AG2) m.t.

14. Maximilian Schachmann (GER/BOR) m.t.

15. Tom Pidcock (GBR/INE) m.t.

16. Julian Alaphilippe (FRA/DEC) m.t.

17. Michal Kwiatkowski (POL/INE) m.t.

18. Giacomo Nizzolo (ITA/QHU) a 6 s.

19. Nacer Bouhanni (FRA/ARK) m.t.

20. Pascal Ackermann (GER/BOR) m.t.