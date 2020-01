«Superpartido» para la calma

Muy feliz, pero todavía prudente. «Estoy muy contentos y hay que disfrutar esta victor, pero no estamos salvados aún. El próximo partido también es muy importante. Falta mucho todavía». Lo dijo Ricardo Vasconcelos después de que su equipo, el Nissan Al-Qázeres Extremadura, diese un enorme paso hacia la permanencia ante el Clarinos Tenerife (61-56). A esa victoria se unieron las derrotas de los dos últimos, Pajariel Bembibre y El Pastor Zamora, lo que abre ya un hueco importante con ellos.

El técnico portugués elogió a sus jugadoras, sobre todo por su entrega. «Hicimos un superpartido desde la defensa. Dejar a este equipo en 56 puntos no es fácil. Han sido 40 minutos defendiendo bien y compartiendo el balón en ataque», resumió, aunque al tiempo reconoció que hubo «algunas dudas» en el tercer cuarto.

Según explicó, el Clarinos «tenía mucha ventaja en el ‘uno contra uno’» y la idea era «compensarlo con ayudas muy prolongadas. Lo hicimos muy bien y esa confianza nos dio una energía positiva. Todas están dando un paso adelante y haciendo un gran sacrificio».

Además, dedicó el triunfo a la afición. «En los momentos claves les sentimos mucho. Y nos van seguir ayudando en lo que queda de temporada.

Después de sacar la cabeza tras una racha de ocho derrotas en nueve encuentros, ahora todo se ve de otra manera. «Nuestra idea era que en casa fuese muy difícil ganarnos y lo hemos conseguido», apuntó Vasconcelos.

Y es la perspectiva del choque ante el Pajariel Bembibre del próximo sábado cambia por completo. De haber perdido ante el Clarinos hubiese tenido dosis de dramatismo, pero ahora ya no tanto. El Al-Qázeres viajará a El Bierzo sintiendo que la salvación está cerca y, se supone, no tan presionado por no dejarse sorprender por el colista, que tiene un pie en la Liga Femenina 2.

Lo sucedido durante la jornada deja a las cacereñas en la misma posición (antepenúltimas), pero con una perspectiva bien distinta.