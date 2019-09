La táctica del fichaje en propiedad

Nadie, en el fútbol, tiene la receta del éxito. Pero todos, evidentemente, la buscan por su propio camino. El Extremadura acaba de iniciar su segunda temporada en el fútbol profesional con la clara intención de consolidarse entre los mejores. Y eso, para una población que es la segunda más pequeña de las 42 que integran LaLiga (Primera y Segunda División), es más complicado todavía.

La estrategia del Extremadura ha sido la de aumentar su capital humano con fichajes en propiedad con el fin de sacarles rendimiento, tanto deportivo como económico. El club ha aprovechado la primera permanencia y la obligada ampliación de capital para hacer un esfuerzo económico y comprar una serie de jugadores que están llamados a ser el futuro del club.

De los 24 jugadores de la primera plantilla que tiene el Extremadura esta temporada, sólo dos han llegado en calidad de cedidos: Alex López, del Mallorca; y Rafa Mujica, del Leeds United. Y ambos lo han hecho con una opción de compra para el Extremadura a final de temporada. El resto, absolutamente todos, son propiedad azulgrana con sus respectivos contratos.

«El objetivo era no tener cedidos. Ahora tenemos un patrimonio para explotar y hay que tirar de nuestra gente. Sobre el papel todos queríamos una plantilla más corta, cantera como cañones y poder vender jugadores. Pero somos exigentes y no podemos parchear posiciones o tener jugadores cambiados de puesto que no rindan. Es preferible pecar de exceso que de defecto», decía ayer Luis Oliver, vicepresidente del club, durante la presentación de Diego Caballo.

El Extremadura ha realizado un esfuerzo importante por jugadores como Pinchi o Cristian Rodríguez, que llegan con contratos largos del Atlético de Madrid o con proyección como Víctor Pastrana y Nono, llamados a ser referentes. Desde el club prefieren evitar las cesiones y centrarse en jugadores que se impliquen al máximo en el Extremadura porque saben que el club apuesta por ellos.

Mercado

Oliver hizo balance del mercado de fichajes y dijo que en el Extremadura «estamos satisfechos con la plantilla que nos ha quedado». Considera que se ha mejorado el plantel del pasado año «puesto por puesto» y ha dejado claro que el objetivo debe ser «una permanencia tranquila». Oliver dejó claro que «si nos vamos consolidando en Segunda, cada año podremos disponer de más dinero para invertir y tendremos más poso en la categoría para después, por qué no, intentar buscar un ascenso a Primera».

Lo que no esconden desde la directiva azulgrana es que firmar por el Extremadura también tiene sus connotaciones y dificultades, más por las pretensiones especiales de los futbolistas. “Incorporaciones como la de Diego Caballo no son fáciles. Tenemos una Segunda con ciudades, estadios y proyectos muy grandes. Competir en el mercado con Málaga, Zaragoza o Coruña es muy difícil. Hasta con el Alcorcón porque haya jugadores que prefieren vivir en Madrid. De hecho, hay un jugador que no ha querido venir este año porque su novia quería vivir en una ciudad de playa. Qué hacemos con eso… ¿nos llevamos el club a Lisboa?», decía jocosamente el vicepresidente azulgrana. No es cuestión de que queramos o no. Unas veces será por dinero y otras porque no quieran. Pero los que vienen son los que están convencidos, los que vienen a jugar, y no a especular. Por eso somos diferentes y son unos valientes y unos guerreros».

Mientras, Caballo ya tiene ficha para poder debutar mañana ante el Numancia. El jugador dijo que Manuel ha sido clave en su decisión. Se considera un lateral izquierdo, aunque también ha ocupado las posiciones de interior y volante. Remarcó que «me adapto a lo que le vaya mejor al equipo. Mientras mejor le vaya, mejor me irá a mí».